劉文正逝世 中國網友熱烈關注

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（中央社台北15日電）台灣歌壇紅星劉文正在美國病逝的消息今天傳出後，受到許多中國網友關注，更登上新浪微博熱搜排行榜。不少人引用1980年代「男學劉文正、女學鄧麗君」的中國歌壇風，向劉文正表達推崇。

劉文正在美國病逝的消息下午首先在台灣媒體傳出後，中國各大網路平台隨後紛紛轉載這一消息，不少中國媒體也隨之轉發劉文正病逝的新聞，其中一些媒體還介紹了劉文正的生平、著名歌曲及曾參演的電影。但不少報導卻將「外婆的澎湖灣」誤指為是劉文正原唱。

由於劉文正的成名歌曲，在中國開啟改革開放的1980年代初期陸續傳入中國，不少中年以上的中國民眾對劉文正其人及歌曲留存印象，像是「三月裡的小雨」、「風兒輕輕吹」等曲，當時還曾有一些中國男歌手翻唱。

至於中國年輕人，對劉文正的熟悉度相對不如中壯年，但也多從父母親一輩聽過他的名字，不少人知道劉文正與當時曾赴中國登台的另一名知名男歌星費翔，是同一時代的人物。

有鑑於此，劉文正病逝的消息受到不少中國網友關注，相關話題在新浪微博的閱讀量到下午5時過後突破了1億次大關，入夜後持續上升。不少網友以常見的蠟燭、雙手合十等圖案及「一路走好」等語，表達哀悼。

許多中國網友紛紛提到「男學劉文正，女學鄧麗君」這句中國1980年代的歌壇名言。有人並指兩人整整影響了中國一代演唱風格，「如今他們都不在了」。還有人說，劉文正才是偶像型歌手的始祖，是一代人物。

另有人表示，劉文正真的是「一代男神」，唱腔更是獨特，是很難超越的歌手；但也有網友懷疑，「這消息是真的嗎？以前傳他死了好幾次了，這會兒說不定正在哪兒偷笑呢」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120215