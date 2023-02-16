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劉文正死訊鬧烏龍 學者憂衝擊媒體可信度

2023/2/16 18:36（2/16 21:01 更新）
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藝人劉文正（圖）傳去年過世，前經紀人夏玉順16日改口死訊是烏龍。（中央社檔案照片）
藝人劉文正（圖）傳去年過世，前經紀人夏玉順16日改口死訊是烏龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟、陳婕翎台北16日電）藝人劉文正傳去年11月過世，前經紀人夏玉順一度證實，今天卻改口死訊是烏龍。大眾傳播學者認為，這次事件恐將衝擊媒體可信度，使媒體、消息來源及閱聽眾彼此信任的距離愈拉愈遠。

世新大學校長陳清河今天告訴中央社記者，這次烏龍死訊是警訊，媒體作為信託事業卻遭到二度傷害，不僅因相較可靠的消息來源陷入窘境，媒體與消息來源信任感破滅，在閱聽眾眼中，媒體的可信度更是大打折扣，對社會產生非常不好的結果。

陳清河說，在自媒體發達的時代，造成各家媒體草木皆兵，稍有風吹草動就搶快爭獨家，成為必要之惡，形成惡性循環，建議媒體藉由這次事件重新內部審視，對訊息來源應謹慎，避免單一消息來源，以免被刻意炒作新聞的有心人士利用。

中正大學傳播學系教授羅世宏表示，無論報導名人或普通人死訊都有難度，首先基礎要點，就是必須得知死者在何時過世、死因、地點，且有家屬或法院證實。「不過劉文正這次真的算比較特殊的案例」，主要媒體的訊息來源都是劉文正前經紀人、長年好友夏玉順。

由於劉文正自1991年離開演藝圈、赴美生活後，鮮少有對外資訊或窗口，夏玉順被外界視為少數幾個和他有聯繫的人。羅世宏坦言，當夏玉順斬釘截鐵指出劉文正過世時，還精準指出日期為去年11月12日，在家中因心肌梗塞過世，且舉出劉文正二姐夫等親人做證實，「親口證實很有說服力，很難不去相信」。

羅世宏指出，此次問題在於劉文正的死亡訊息，自始至終都只有夏玉順單一消息來源，當他刻意誤導大家時，就會造成此次媒體被愚弄的風波，他認為應該再找出其他署名人物，或真實親友第二資訊來源佐證，且提出有接觸過的通聯記錄、照片等相關證物。

羅世宏說，劉文正相關消息是有新聞價值，媒體報導是應該的，儘管媒體後續有詢問瓊瑤、林青霞、方文琳、裘海正、伊能靜等，曾與劉文正共事的藝人，但他們得知的消息來源依舊是夏玉順，甚至是被媒體告知。

羅世宏指出，英國對媒體的報導規章，就是不能由媒體告知亡者親友，對方過世的消息，用來詢問其反應，若要採訪，都必須要對方已知的情況下詢問，「不然不知情者可能會被嚇到，會很像詐騙集團說『某某某過世了』，反倒讓對方陷入崩潰」。

但羅世宏坦言，在劉文正本人與親友都不願現身闢謠的情況下，此次事件查證難度確實高。不過可以得知的，是經歷此次風波後，夏玉順信用會破產，以後恐怕講真的消息，媒體都無法輕易相信。（編輯：李亨山）1120216

#劉文正
#夏玉順
#羅世宏
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