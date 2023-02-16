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夏玉順遭指逼空服員幫穿襪 華航將採法律行動[影]

2023/2/16 20:15（2/16 21:10 更新）
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藝人劉文正的前經紀人夏玉順遭指近期搭華航時，逼空服員幫穿襪；中華航空股份有限公司證實有發生旅客滋擾事件。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵、葉冠吟、謝幸恩台北16日電）藝人劉文正的前經紀人夏玉順遭指近期搭華航時，逼空服員幫穿襪；中華航空股份有限公司證實有發生旅客滋擾事件，已召開相關會議，後續將進一步依法採取行動。

劉文正傳去年心肌梗塞過世，夏玉順親口證實，今天卻改口說：「他很好。」對烏龍死訊，夏玉順解釋為不讓人騷擾劉文正，將計就計放錯誤消息。

此外，媒體報導，夏玉順近日大鬧機場，逼華航空姐幫穿襪等；中央社記者試圖聯繫夏玉順，但夏玉順手機關機，暫無法取得回應。

華航發布聲明表示，1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客後通報航警，航機降落後交由航警處理。

華航說，這名旅客事後抱怨搭機過程未受特別關照、有所不滿，但多名同機旅客反映這名滋擾旅客已影響他人，經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫服務精神對待每名旅客，這名滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。

華航表示，旅客在客艙內行為如果妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，可採取必要措施制止，包括對旅客禁制措施。

華航說，秉持「以客為尊」服務精神，但在飛安第一最高原則下，維護搭機旅客權益、確保執勤員工職場安全及人格尊嚴不容妥協。

律師薛維平表示，如果透過媒體向民眾散布劉文正不實死訊，已構成散布不實謠言與假消息，可用社會秩序維護法查辦；逼他人幫穿襪子與咆哮，屬於以強暴、脅迫使人行無義務之事，可能涉犯中華民國刑法強制罪。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；刑法規定，以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；未遂犯罰之。（編輯：李明宗）1110216

#夏玉順
#華航
#劉文正
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