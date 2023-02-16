劉文正「死訊」烏龍 星馬媒體大幅報導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）影視歌三棲巨星劉文正的前經紀人夏玉順昨天才稱對方因心肌梗塞過世，今天卻改口說「他很好」。劉文正影響力擴及東南亞等海外地區，這起烏龍死訊也引起星、馬媒體高度關注報導。

夏玉順昨天向台灣各家媒體證實，劉文正去年11月因心肌梗塞逝世家中，享壽70歲，消息一出震驚各界。但他今天改口表示，劉文正還活著，兩人昨天有聯繫上，「他是真的有心肌梗塞，但有救回來，現在恢復了」。

劉文正集歌手、演員、主持人及製作人於一身，不僅是80年代華語流行樂壇代表，而且走出台灣，從中國、東南亞到香港都有廣大影響力。

不僅台灣媒體大幅報導，聯合早報、新明日報、星洲網等星馬媒體從昨天到今天也持續轉載、報導劉文正「死訊」相關新聞。

聯合早報今天報導，與劉文正同為新加坡飛鷹唱片老闆的星國媒體人歐偉毅表示，去年9月曾聯繫劉文正，不相信劉文正過世的傳聞。

新明日報也引述夏玉順表示，劉文正目前仍在美國。

夏玉順受訪解釋，至今還有人出價20幾億，且連年加價要劉文正到大陸開50幾場巡迴演唱會，「但他對賺錢沒興趣，29歲就息影不唱，怎麼可能70歲才唱，他不想要有人再騷擾他」。

由於近期大陸常傳出劉文正過世消息，夏玉順想說將計就計，放錯誤消息，以免有人再騷擾他。不過，和劉文正商量後還是覺得不妥，「要讓觀眾知道他活得很好」，所以就改口了。

1952年出生的劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」，曾3度拿下金鐘獎最佳男歌星獎，多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。

劉文正先後演出超過20部愛情文藝片，1984年結束了和寶麗金唱片的合約後淡出歌壇，赴美定居；1986年底回到台灣，轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正以及霍正奇、巫啟賢等藝人；隨後於1991年全面隱退。

星洲網報導，得知劉文正死訊為烏龍一場後，巫啟賢回應表示，他認識的劉文正向來是光明磊落的君子，「不會拿自己的健康和生死大事來愚弄大眾，希望大家謹慎，以後這種事情再由外人傳出，必屬謠言」。（編輯：黃自強）1120216