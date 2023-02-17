夏玉順遭指逼空服員幫穿襪 工會籲華航公開拒載

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（中央社記者曾以寧台北17日電）藝人劉文正的前經紀人夏玉順遭指近期搭華航時，逼空服員幫穿襪。桃園市空服員職業工會今天發布聲明表示，政府和華航應該從嚴處理，並呼籲華航公開拒載，不可姑息。

桃園市空服員職業工會發布聲明稿指出，夏玉順1月29日在搭乘台北往舊金山航班時大鬧機艙，要空服員幫忙穿襪子、不聽從指示離開座位，甚至大聲威脅開除空服員。

聲明稿表示，空服員機上工作是維護飛安和照顧旅客，幫穿襪子等要求遠超過空服員應該提供的服務，更侮辱空服員人格尊嚴且滋擾其他旅客，嚴重影響機艙秩序和飛航安全，對此予以強烈譴責。

聲明稿並表示，脫軌行為是「以客為尊」文化長期縱容的結果；航空器作為國土延伸，破壞航空器秩序和安全，有違反民航法等法令疑慮，呼籲政府和華航公司從嚴處理，華航公司更應公開宣示拒載，不可姑息，以儆效尤，避免脫軌行為再度發生，才能保護空服員和飛航安全。

中華航空股份有限公司昨天發布聲明，1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件，並表示這名旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客；當班機組員安撫並制止滋擾旅客後通報航警，航機降落後交由航警處理。

華航表示，秉持「以客為尊」服務精神，但在飛安第一最高原則下，維護搭機旅客權益、確保執勤員工職場安全及人格尊嚴不容妥協；已召開相關會議，後續將進一步依法採取行動。（編輯：管中維）1120217