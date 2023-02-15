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劉文正逝世 伊能靜不願輕信、裘海正難忘恩師教誨

2023/2/15 17:41（2/15 18:14 更新）
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劉文正去年逝世美國，愛徒伊能靜（圖）和裘海正皆不願相信噩耗。（中央社檔案照片）
劉文正去年逝世美國，愛徒伊能靜（圖）和裘海正皆不願相信噩耗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）「永遠的巨星」劉文正去年逝世美國，過去他曾成立飛鷹唱片培養一票歌手，愛徒伊能靜和裘海正皆不願相信噩耗，裘海正也透露難忘恩師教誨她，身為藝人要敬業、對觀眾負責。

裘海正和伊能靜、方文琳都曾是劉文正的旗下藝人，當年被外界稱為「飛鷹三姝」。伊能靜今天飛抵台灣參與科技產業活動，下午接受媒體訪問時得知恩師逝世，驚訝地表示自己剛下飛機，完全不知情，很久沒和恩師聯繫，還一度轉過身落淚。

整理完情緒後，伊能靜說，若非家屬親自公布消息，她都會持保留態度，「劉大哥當時選擇離開這個行業，就是想要安靜，相信他現在也不會希望大家去談論他，我們作為他的弟子謹守這個本分」。

人在新竹的裘海正也透過友人點姐向中央社記者指出：「希望消息是假的」，她坦言過去恩師常被傳出逝世消息，但從沒有人證實，「如果是真的，那真的很驚嚇」。

裘海正特別難忘，當年「飛鷹三姝」第一次到新加坡作秀，到最後一場演出時，部分舞者心情較放鬆，沒穿正式衣服胡鬧，故意要逗歌手笑，讓她們一度沒辦法好好唱歌。演出結束後，劉文正嚴謹地對她們說：「當真正的明星不可以有這種態度，身為藝人，無論演過10場、20場，都要當第1場表演，必須對觀眾負責」。裘海正至今難忘恩師劉文正的教誨，「那個畫面我現在都沒有忘記」

點姐透露，自己當年也是飛鷹唱片旗下員工，「文正哥從不會嚴厲罵人，總是優雅、笑笑地在大家面前經過，既便在討論事情，我們也都沒有『老闆好凶』的回憶，都是用嚴謹的態度來教導。」

點姐說，無論是裘海正、方文琳或巫啟賢，他們這群曾在飛鷹唱片工作的夥伴，自從劉文正引退去美國後，幾乎都沒有他的消息、也從沒聯繫上或見過面，資訊都是透過媒體得知。不過無論如何，「文正哥真的是最棒、最帥的老闆。」（編輯：吳協昌）1120215

劉文正（左起）與旗下藝人裘海正、伊能靜在節目中演唱年輕的心。（圖取自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YouTube頻道網頁youtube.com）
劉文正（左起）與旗下藝人裘海正、伊能靜在節目中演唱年輕的心。（圖取自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YouTube頻道網頁youtube.com）
影視歌三棲巨星劉文正去年病逝美國，享壽70歲。（中央社製圖）
影視歌三棲巨星劉文正去年病逝美國，享壽70歲。（中央社製圖）
#裘海正
#劉文正
#伊能靜
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