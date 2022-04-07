文夏辭世享耆壽94歲 寶島歌王千首台語歌流傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「國寶歌王」文夏6日晚間因器官衰竭於睡夢中辭世。圖為文夏2020年獲頒台北文化獎特別獎，他親自領獎並高歌「媽媽請你也保重」。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北7日電）台灣「國寶歌王」文夏昨晚因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。文夏一生曾灌唱1200首台語歌曲，包括「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」等經典，甚至以高齡90歲之姿舉辦個人演唱會。

文夏 文夏小檔案 民國17年5月20日出生於台南

著名演唱歌曲：黃昏的故鄉、媽媽請妳也保重、彼個小姑娘

主演包含「台北之夜」、「流浪劍王子」、「走馬燈」等11部台語電影

2011年獲第2屆金音創作獎傑出貢獻獎

2012年獲第23屆金曲獎特別貢獻獎 看更多 關閉 本名王瑞河，1928年出生台南，1949年就讀台南高商二年級時創作了名曲「飄浪之女」，也開始組樂團在台南演出。1956年與台南亞洲唱片合作灌錄唱片，為當時最受歡迎的台語歌手，有「寶島歌王」之稱，更形成「南文夏、北洪一峰」的南北天王局面。

文夏1961年組文夏四姊妹樂團，為台灣最早流行樂團，隔年演出台語電影「台北之夜」造成轟動，更開啟隨片登台的演唱熱潮，並於1962至1972年之間先後拍了11部台語電影；2017年文夏高齡90歲，仍在台北國父紀念館舉辦個唱，也成為台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手。

文夏一生曾灌錄超過1200首台語歌曲，代表作有「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」、「媽媽我也真勇健」、「飄浪之女」、「十八姑娘」、「星星知我心」、「再會呀港都」等，曾於2004年獲文化總會國寶級藝人獎章，2012年獲23屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎，2020年獲24屆台北文化獎特別獎。

許多琅琅上口的台語歌曲來自於文夏的翻譯創作，包括「彼個小姑娘」等，雖然都是日本歌曲，但藉著文夏通俗、浪漫的文字筆調，貼切地道盡了在外遊子鄉愁。

文夏長期投身公益，2019年7月愛傳承關懷演唱會中，特別將他精彩的人生故事製作成音樂歌舞劇「Bunk的音樂首部曲－第一次聽見文夏」，希望將生命歷經大風大浪的毅力，用以鼓勵社會大眾與弱勢社福朋友。

文夏家屬表示，目前文夏遺體存放在台北市立第一殯儀館，告別式將採基督教儀式，尚未設置靈堂，日期待訂。（編輯：屈享平）1110407

台灣「國寶歌王」文夏6日晚間因器官衰竭，於睡夢中辭世，享耆壽94歲。文夏一生曾灌唱1200首台語歌曲，包括「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」等。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日

台灣「國寶歌王」文夏（左）因器官衰竭辭世，享耆壽94歲。文夏長期投身公益，更於2019年7月愛傳承關懷演唱會中，特別將他精彩人生故事製作音樂歌舞劇「Bunk的音樂首部曲－第一次聽見文夏」。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日

文夏（右）2012年在妻子文香的陪伴下領金曲獎特別貢獻獎。（中央社檔案照片）

文夏2002年在國慶四海同心大會演唱。（中央社檔案照片）

「國寶歌王」文夏6日晚因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。（中央社檔案照片）