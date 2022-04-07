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文夏過世
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文夏過世2/4

文夏睡夢中辭世 妻文香憶2天前意識清楚

2022/4/7 15:40（4/7 20:51 更新）
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文夏（右）6日晚因器官衰竭於睡夢中辭世，他的太太文香表示，也許因近日溫差大，導致文夏氣喘發作、身體不適。（中央社檔案照片）
文夏（右）6日晚因器官衰竭於睡夢中辭世，他的太太文香表示，也許因近日溫差大，導致文夏氣喘發作、身體不適。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北7日電）「國寶歌王」文夏昨晚因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。他的太太文香今天表示，5日探望時，文夏意識都很清楚，也許因近日溫差大，導致文夏氣喘發作、身體不適。

文夏

文夏小檔案

  • 民國17年5月20日出生於台南
  • 著名演唱歌曲：黃昏的故鄉、媽媽請妳也保重、彼個小姑娘
  • 主演包含「台北之夜」、「流浪劍王子」、「走馬燈」等11部台語電影
  • 2011年獲第2屆金音創作獎傑出貢獻獎
  • 2012年獲第23屆金曲獎特別貢獻獎
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本名王瑞河，1928年出生於台南，就讀台南高商二年級時創作了第一首台語創作「飄浪之女」。文夏一生灌唱1200首台語歌曲，包括「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」等經典歌曲，還曾於90歲時舉辦個人演唱會，成為創舉之一。

文香告訴中央社記者，5日晚上因文夏身體不適還有探望，當時文夏意識都很清楚，或許是近日天氣溫差大，導致文夏氣喘發作，身體也變得虛弱。

文夏後事並無設置靈堂，將採基督教儀式舉辦。文香透露，文夏的安息禮拜（告別式）暫定4月15日，有確定日期將正式公布。（編輯：管中維）1110407

文夏（中）6日晚間辭世，一生獻唱多首經典歌曲。在2020年文夏生日餐會上，他的太太文香（右）、好友紀寶如（左）熱情獻吻，場面溫馨熱鬧。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
文夏（中）6日晚間辭世，一生獻唱多首經典歌曲。在2020年文夏生日餐會上，他的太太文香（右）、好友紀寶如（左）熱情獻吻，場面溫馨熱鬧。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
文夏（中）6日晚間辭世，他曾將人生故事製作成音樂歌舞劇「Bunk的音樂首部曲－第一次聽見文夏」，在2019年間推出，文夏當時與太太文香（右）在後台與歌手洪敬堯（左）開心合影。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
文夏（中）6日晚間辭世，他曾將人生故事製作成音樂歌舞劇「Bunk的音樂首部曲－第一次聽見文夏」，在2019年間推出，文夏當時與太太文香（右）在後台與歌手洪敬堯（左）開心合影。（台灣優質生命協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
「國寶歌王」文夏6日晚間因器官衰竭於睡夢中辭世。圖為文夏2020年獲頒台北文化獎特別獎，他親自領獎並高歌「媽媽請你也保重」。（中央社檔案照片）
「國寶歌王」文夏6日晚間因器官衰竭於睡夢中辭世。圖為文夏2020年獲頒台北文化獎特別獎，他親自領獎並高歌「媽媽請你也保重」。（中央社檔案照片）
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