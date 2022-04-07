陳美鳳重現藍寶石歌廳秀 憶文夏對台灣歌曲貢獻

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「真愛秀．藍寶石大歌廳」群星演唱會30日至5月1日將在高雄流行音樂中心登場，藝人陳美鳳也參與演出，預計獻唱7首歌，帶領觀眾重返歌廳秀的黃金年代。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月7日

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（中央社記者王心妤台北7日電）「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會4月底將在高雄流行音樂中心登場。藝人陳美鳳今天彩排經典歌曲「繁華攏是夢」，談到「國寶歌手」文夏辭世，難忘他親切且對台灣歌曲貢獻良多。

陳美鳳彩排時接受媒體聯訪表示，要在「藍寶石大歌廳」演出就像回娘家般親切，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，常會到新加坡或馬來西亞大型演出，這次則是期待鄉親們捧場。

陳美鳳預計演唱7首歌，音樂總監稱讚她實力不減，尤其是高音仍維持當年的高水準。陳美鳳說：「越到開場前就越要讓歌喉處於完美狀態，在開麥獻唱時做好準備，是對自己的要求。」

陳美鳳希望本土疫情早日緩解，演唱會能如期舉辦，呼籲大家要做好防疫工作，一起防堵疫情擴散。