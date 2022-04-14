法國傳奇演員米歇爾布克辭世 享耆壽96歲

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國傳奇演員米歇爾．布克（Michel Bouquet）今天逝世，享耆壽96歲。他曾與新浪潮導演楚浮（Francois Truffaut）、夏柏洛（Claude Chabrol）共事，在舞台、電影都有建樹。

米歇爾．布克的發言人告訴法新社，他逝於巴黎一所醫院。

布克在劇場及大銀幕上的表現都曾獲各大獎項肯定，政治人物、法國劇場及電影界名人紛紛為他致哀。

法國資深演員亞蘭德倫（Alain Delon）說：「我深感哀痛。米歇爾．布克是極佳演員。」他想起兩人合作的經驗說：「留給我的只剩美好回憶。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上悼念說：「一位偉人離我們而去。」他還表示：「70年來，米歇爾．布克把劇場和電影帶到無上的熱情與真實境界，用足以燃燒舞台、衝破銀幕的力量，展現了人的所有矛盾。」

布克因主演800場劇作家尤尼斯柯（Eugene Ionesco）的荒謬劇「國王死去」（Exit the King）而享有盛名，也因詮釋劇作家莫里哀（Moliere）的「守財奴」（The Miser）主角而備受讚譽。

但真正讓全球觀眾認識布克的是他的電影作品。

在2005年法國導演葛蒂基楊（Robert Guediguian）執導的「最後的密特朗」（The Last Mitterrand）中，布克以獨特的方式飾演這位社會黨籍前總統，拿下個人第2座法國凱撒電影獎（Cesar Award）最佳男演員獎。

此前，他以導演安．方登（Anne Fontaine）2001年作品「我如何弒父」（How I Killed My Father）中的演出，首度在凱撒獎稱帝。

他生涯中還曾獲兩座莫里哀獎，即法國最重要的劇場界獎項。

布克數度參演1960年代的新浪潮電影經典，包括夏柏洛的「不貞之妻」（The Unfaithful Wife）及「紅酒燉香雞」（Cop au Vin）。

布克還演出了楚浮的「黑衣新娘」（The Bride Wore Black）和「騙婚記」（Mississippi Mermaid）。

米歇爾．布克1925年11月6日在巴黎出生，他對表演的熱愛承襲自母親，她經常帶布克去喜劇院（Opera Comique）看戲。

布克2019年接受法新社訪問時說：「每次布幕升起，都比戰爭更懾人心魄…虛幻世界遠非現實世界可比。」

「這就是我一生所受的最好教育。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110414