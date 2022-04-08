前總統府資政彭明敏辭世 享耆壽98歲
2022/4/8 08:46（4/8 13:55 更新）
前總統府資政彭明敏8日清晨離世。（中央社檔案照片）
（中央社台北8日電）彭明敏文教基金會表示，前總統府資政彭明敏
今天清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮，入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。
彭明敏小檔案
- 生日：1923年8月15日
- 籍貫：高雄市
- 出生地：台中
- 學歷：法國巴黎大學法學博士、加拿大麥基爾大學國際航空法碩士、國立台灣大學政治系學士、日本東京帝國大學法學部政治科肄業
- 經歷：
1944年在日本讀書的彭明敏，由於不願為日本人服役，前往長崎投靠長兄，路途中船隻遭美軍轟炸，因而失去左臂，終生裝上義肢。
1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，變裝逃亡海外20餘年，1992年返台。
1996年與謝長廷搭檔代表民主進步黨參選中華民國第一屆民選總統選舉，李登輝當選。
1996年4月，成立建國會並自任會長，同年，出席建國黨建黨大會。1997年，退出民進黨。
2000年，民進黨提名的陳水扁當選總統，彭明敏受邀出任總統府資政。
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彭明敏1923年8月15日，出生於台中大甲；1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，在情治單位24小時監控下，變裝逃亡海外20餘年，後來返台，1996年競選第一屆民選總統。（編輯：謝佳珍）1110408
（中央社製圖）
2001年時任總統府資政彭明敏（左）和前總統李登輝（右）出席對談活動。（中央社檔案照片）
2000年前總統陳水扁（左2）邀彭明敏（右2）擔任資政。（中央社檔案照片）
1996年第一屆直接民選總統，民主進步黨籍總統、副總統參選人彭明敏（左）、謝長廷（右）。（中央社檔案照片）
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