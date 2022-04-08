發表台灣自救宣言 台獨教父彭明敏畢生推動民主

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（中央社記者葉素萍台北8日電）前總統府資政 彭明敏 彭明敏小檔案 生日：1923年8月15日

籍貫：高雄市

出生地：台中

學歷：法國巴黎大學法學博士、加拿大麥基爾大學國際航空法碩士、國立台灣大學政治系學士、日本東京帝國大學法學部政治科肄業

經歷：

1944年在日本讀書的彭明敏，由於不願為日本人服役，前往長崎投靠長兄，路途中船隻遭美軍轟炸，因而失去左臂，終生裝上義肢。

1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，變裝逃亡海外20餘年，1992年返台。

1996年與謝長廷搭檔代表民主進步黨參選中華民國第一屆民選總統選舉，李登輝當選。

1996年4月，成立建國會並自任會長，同年，出席建國黨建黨大會。1997年，退出民進黨。

2000年，民進黨提名的陳水扁當選總統，彭明敏受邀出任總統府資政。 看更多 關閉 經歷二次世界大戰、威權統治年代，1964年發表「台灣自救宣言」啟蒙台灣主體意識，震動當局，逃亡20多年從海外返台後持續從事民主運動，代表民進黨參選首次總統直選，地位崇高，今天辭世結束他動盪傳奇的一生。

彭明敏今天清晨5時55分離世，彭明敏文教基金會表示，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮，入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。

彭明敏1923年8月15日，出生於台中大甲，父親為彭清靠醫師；彭明敏就讀建成小學，後進入高雄中學就讀，但是後來因為與教官衝突而轉入日本關西學院就讀，畢業後考取日本第三高等學校文科，期間沉迷於法國的自由思想，且有意攻讀法國文學，但因家人要求，於大學時就讀東京帝國大學政治科。

日本政府1944年取消原本文科大學生的緩徵令，彭明敏也在徵召的名單之中；由於不願意為日本人服役，彭明敏前往長崎投靠長兄。

在前往長崎的途中，彭明敏所搭乘的船隻遭美軍轟炸，因而失去左臂，後來裝上義肢。當時，彭明敏是被醫師楊友香發現，緊急送往長崎醫大附屬醫院治療，由醫師古屋野操刀截肢，陳新賜負責縫合與後續觀察，有4名長崎醫大的台灣留學生捐O型血。

彭明敏在長崎兄長家療傷時，目睹了美軍對長崎投擲原子彈的歷史事件。

彭明敏在「自由的滋味」一書曾提及，原子彈爆炸的後果實在難以描寫。有些水泥建築物仍屹立著，但是，裡面所有木料和其他易燃物都在頃刻間化為烏有。據說在學校教室內，從整齊排列的白灰燼所在可以看出在死亡瞬間正坐在書桌旁的每一個學生。熱度竟有那樣強烈。大部分的醫科學生都罹難，其中包括4名曾經慷慨輸血給他的台灣留學生。他們有用的生命被消滅，他卻仍活著，這真是悲劇的命運。

日本戰敗後，彭明敏回到台灣，進入台灣大學政治系就讀並於1948年畢業；這段期間，彭明敏經歷了228事件，但是228事件對於彭明敏父親彭清靠的影響則更為重大；當時高雄市參議會第一任議長彭清靠參加高雄市的228事件處理委員會，而這時彭孟緝的軍隊進入高雄，對於處理委員會參與者進行殘殺。

彭明敏在「自由的滋味」一書中提到，「父親精疲力竭地回到了家裡。他有2天沒有吃東西，心情粉碎，徹底幻滅了。從此，他再也不參與中國的政治，或理會中國的公共事務了。他所嚐到的是一個被出賣的理想主義者的悲痛。到了這個地步，他甚至揚言為身上的華人血統感到可恥，希望子孫與外國人通婚，直到後代再也不能宣稱自己是華人。」

彭明敏（前右）2017年出席「自由的滋味」、「逃亡」兩本書籍的重版紀念簽書會，親切為讀者簽名。（中央社檔案照片）

1964年謝聰敏（左起）、彭明敏與長期從事台灣人權工作的魏廷朝共同起草「台灣自救運動宣言」，3人都因此遭逮捕判刑。（魏筠提供）

彭明敏台大畢業後，到第一銀行就職。因不適應銀行工作，回到台灣大學擔任助教。之後，申請中央研究院補助出國深造，先於加拿大麥吉爾大學（McGill）取得法學碩士文憑，在求學期間曾受助於前中研院長胡適的幫助，之後於法國巴黎大學取得博士學位。

彭明敏返台後，在台大政治系擔任副教授，34歲升為教授，38歲出任台大政治系主任，是戰後台灣大學歷史上最年輕的教授與系主任。

1964年彭明敏和當時的政治大學政治學研究生謝聰敏、中央研究院研究助理魏廷朝3人共同起草「台灣自救運動宣言」。宣言主要內容為「反攻大陸」是絕對不可能，並要求制定新憲法，建立責任政府，保障基本人權，實現真正民主，並以新國家身分加入聯合國。

彭明敏等3人以郵寄方式將宣言寄給台灣各界領導者，但是在印刷時事洩，3人於1964年9月20日被捕。1965年2月3人被正式起訴，彭明敏被判8年有期徒刑；但是，由於大赦國際等國際團體的奧援及美國方面的施壓，迫使蔣介石於11月3日特赦彭明敏，但是隨後彭明敏的生活便受到特務的監控。

1969年彭明敏開始計劃逃離台灣，在友人協助下，於1970年1月逃至瑞典。多年後，彭明敏在「逃亡」一書曝露逃亡過程，他說，當時在警總監控下，他祕密求助日本獨盟成員宗像隆辛，並與自己外表相似的日本人阿部賢一，雙方約定在台北「交換身分」。

為求行動成功，彭明敏不只拿變造過的阿部賢一護照，出境時還戴上黑色膠框眼鏡，並在人中黏上兩撇小鬍鬚，搭上梳得閃亮的油頭，神似喜劇大師「卓別林」，才終於瞞天過海，順利飛往瑞典取得政治庇護。

1970年9月彭明敏轉赴美國密西根大學中國研究中心擔任研究員；在海外期間，1978年，彭明敏成為台美協會的董事，並於次年「台灣關係法」的立法過程中在美國眾議院公聽會作證。

彭明敏1981年與其他台籍美國人組成台灣人公共事務協會，並且多次要求美國政府向國民黨政府施壓，要求解除長年的戒嚴令。彭明敏之後也長期出任台灣人公共事務協會會長一職，在海外堅持推行台灣獨立理念。

彭明敏在1990年、時任總統李登輝召開的國是會議中曾受邀，但是因為通緝令未取消，彭明敏不願出席。之後在台灣最高法院撤銷對彭明敏的通緝令後，於1992年11月返台，結束23年流亡生涯。

1995年2月28日彭明敏在辜寬敏等人的推薦下加入民進黨，並於3月20日宣布正式參選總統；在民進黨初選中，彭明敏擊敗長期有意參選總統、前黨主席許信良，成為民進黨提名的總統候選人。彭明敏並且與時任立法委員的謝長廷共同搭檔參選正副總統，以「和平尊嚴、台灣總統」作為選舉號召。

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1996年總統選舉，國民黨提名的李登輝最終成功連任，民進黨提名的彭明敏與謝長廷得到21.4%的選票。

民進黨2000年提名陳水扁當選總統，彭明敏受邀出任總統府資政，並持續推動民主，倡導台獨理念。他於去年出版的「絕筆集」自序提到，中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受1964年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句，作為他絕筆的最後一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」，也為他百歲人生對台灣的貢獻做下註解。（編輯：謝佳珍）1110408

（中央社製圖）