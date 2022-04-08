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總統府：彭明敏辭世 蔡總統哀慟不捨

2022/4/8 10:05（4/8 15:36 更新）
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前總統府資政彭明敏（左）辭世。圖為2009年彭明敏及蔡英文（右）出席台灣智庫座談會。（中央社檔案照片）
前總統府資政彭明敏（左）辭世。圖為2009年彭明敏及蔡英文（右）出席台灣智庫座談會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天對前總統府資政彭明敏辭世表達哀慟，並透露曾對彭明敏說，謹記彭明敏的人格和叮囑，未來會繼續傳承對台灣的熱愛，堅守民主自由，努力打拚，讓台灣成為更好的國家。

蔡總統下午在臉書發文表示，彭明敏辭世，令人哀慟。彭明敏不僅是法學界的國際知名學者，更是台灣民主的先驅，他的人格和信念都啟蒙了一個又一個世代的台灣人。

總統提到，當年彭明敏率先提出「台灣自救運動宣言」，盼望台灣實行民主政治、成為自由世界的一份子。在過去噤聲的時代，這樣不畏打壓的行動顯得難能可貴。

蔡總統說，儘管因此遭遇禁錮、被迫流亡海外半生，彭明敏始終為台灣的民主自由而努力。彭明敏終其一生對台灣民主自由的追求，不只見證了台灣的民主歷程，他的每一步，更為台灣的民主寫下歷史。現在的台灣是自由繁榮的民主國家，也是自由世界的夥伴，在這當中，都有彭明敏一生的貢獻。

總統府發言人張惇涵上午表示，彭明敏不僅在國際法學界的學術地位崇隆，也是台灣民主自由運動的先驅，更是始終貫徹理念的政治家。早年因「台灣自救運動宣言」而遭禁錮，被迫流亡海外成立「台灣人公共事務協會」，到1996年投身史上第一次總統直選，乃至2000年第一次政黨輪替後出任總統府資政。

張惇涵表示，總統盼望彭明敏的家屬節哀保重。雖然哲人已遠，但彭明敏畢生對民主自由的堅持，對台灣的熱愛，相信將被世世代代的台灣人傳承下去，為民主自由、為更好的國家繼續打拚。（編輯：翟思嘉）1110408

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