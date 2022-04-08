彭明敏絕筆集自序 一個中國一個台灣是鐵一般事實

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前總統府資政彭明敏（前右）8日清晨辭世，享耆壽98歲。圖為彭明敏（前右）2017年在出席「自由的滋味」、「逃亡」兩本書籍的重版紀念簽書會，親切為讀者簽名。（中央社檔案照片）

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（中央社台北8日電）前總統府資政 彭明敏 彭明敏小檔案 生日：1923年8月15日

籍貫：高雄市

出生地：台中

學歷：法國巴黎大學法學博士、加拿大麥基爾大學國際航空法碩士、國立台灣大學政治系學士、日本東京帝國大學法學部政治科肄業

經歷：

1944年在日本讀書的彭明敏，由於不願為日本人服役，前往長崎投靠長兄，路途中船隻遭美軍轟炸，因而失去左臂，終生裝上義肢。

1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，變裝逃亡海外20餘年，1992年返台。

1996年與謝長廷搭檔代表民主進步黨參選中華民國第一屆民選總統選舉，李登輝當選。

1996年4月，成立建國會並自任會長，同年，出席建國黨建黨大會。1997年，退出民進黨。

2000年，民進黨提名的陳水扁當選總統，彭明敏受邀出任總統府資政。 看更多 關閉 今天清晨辭世，享耆壽98歲。畢生推動台灣民主的他，去年出版「絕筆集」，自序引用台灣人民自救宣言的第一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」，作為他絕筆的最後一句，以此明志。

前總統府資政彭明敏今天清晨辭世，他1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，在情治單位24小時監控下，變裝逃亡海外20餘年，返台後參選1996年第一屆民選總統，畢生推動台灣民主化。

高齡98歲的彭明敏，筆耕不輟，去年集結他近年文章，出版「絕筆集」。他自序提及，他後半生毫無準備而突入中文世界，講、聽、寫都要重新來，已無從自基礎打起，只有訴諸土法，動員英中、法日、日英等字典，聽別人對話，廣播、電視、電影，凡能入手的刊物、雜誌、書籍統統閱讀。

彭明敏文中提及，他現在能夠寫流利的中文，完全歸功於已故憲法學者薩孟武的指導。以近百歲滿腔的感激感動，謹將此書貢獻給薩孟武。

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被稱為「台獨教父」的彭明敏指出，在奧運中，台灣選手不管名稱如何，跟全世界各國選手代表們公開、平等、公平、國際的競爭中，如此加強台灣住民對本土的認同。中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受1964年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句，作為他絕筆的最後一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。

薩孟武是知名政治學、法學學者，被視為中華民國憲法專家，當時批評早年國民大會代表的言論，曾被部分前司法院大法官用來解釋憲法。（編輯：翟思嘉）1110408