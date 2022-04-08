彭明敏辭世 蘇貞昌：他一輩子愛台灣令人敬重

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（中央社記者王揚宇台北8日電）前總統府資政 彭明敏 彭明敏小檔案 生日：1923年8月15日

籍貫：高雄市

出生地：台中

學歷：法國巴黎大學法學博士、加拿大麥基爾大學國際航空法碩士、國立台灣大學政治系學士、日本東京帝國大學法學部政治科肄業

經歷：

1944年在日本讀書的彭明敏，由於不願為日本人服役，前往長崎投靠長兄，路途中船隻遭美軍轟炸，因而失去左臂，終生裝上義肢。

1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，變裝逃亡海外20餘年，1992年返台。

1996年與謝長廷搭檔代表民主進步黨參選中華民國第一屆民選總統選舉，李登輝當選。

1996年4月，成立建國會並自任會長，同年，出席建國黨建黨大會。1997年，退出民進黨。

2000年，民進黨提名的陳水扁當選總統，彭明敏受邀出任總統府資政。 看更多 關閉 辭世，享耆壽98歲。行政院長蘇貞昌今天受訪說，彭明敏一輩子愛台灣，為台灣努力，令人敬重，後來者會追隨腳步，讓台灣能有最好的將來。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到彭明敏辭世等議題時，作上述表示。

蘇貞昌說，彭明敏是國際敬重的知名學者，台大政治系的主任，甚至被當時的威權政府聘為駐聯合國的顧問，功成名就、禮遇有加。

蘇貞昌接著說，彭明敏如果是為了自身，其實可以享受這些榮華富貴，但他卻在那個威權時代勇敢描繪台灣的困境、點出台灣應走的前途，發表台灣人自救宣言，因此得罪當局、被重判，但他不憂不懼，畢生堅持志氣，讓後來者有學習的榜樣。

蘇貞昌表示，彭明敏一輩子愛台灣、為台灣，不但在台灣努力，更在國際發聲，非常令人敬重。

蘇貞昌說，去年228他親自去看彭明敏，當時彭明敏很健談，「我們還約再相聚」，如今天人永隔，相信台灣人會感念這一個非常偉大的人格者、奮鬥者，「我們後來者會追隨他的腳步」，讓台灣有最好的將來，讓人民在世界有安全的一席之地。

彭明敏文教基金會表示，彭明敏今天清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮，入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。（編輯：翟思嘉）1110408