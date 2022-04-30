美脫口秀「艾倫愛說笑」長青19年 歷經爭議畫句點

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲的冠名節目「艾倫愛說笑」叱吒電視圈近20年，但自從兩年前出現一些指稱工作環境「有毒」的控訴後，節目開始走下坡，如今劇組已錄完最後一集。

64歲的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）昨天下午錄完節目後，在推特（Twitter）發布一張自己在攝影棚若有所思的照片，並寫道：「我們今天錄了『艾倫愛說笑』（The Ellen DeGeneres Show）最後一集，將於5月26日播出。」

她接著述說過去19年錄製這個節目的回憶，寫道：「我們2003年開始時，iPhone還沒出現，社群媒體不存在，同性婚姻也還未合法。我們見證了世界的轉變，有時變得更好，有時不是。」

「但不管發生什麼事，我的目標一直都是讓這個節目成為一個大家能相聚歡笑一小時的地方。能走入你們的生活是我一生最大的榮幸，也帶給我無與倫比的快樂。謝謝你們，謝謝，謝謝。」

艾倫狄珍妮絲的大批粉絲在推文下方留言向她和她的成就致意。

一名忠實觀眾說：「謝謝妳影響了這麼多人的生命，妳太優秀了。以後不能每天看到妳，我都要哭了，但我知道妳有其他會讓我們刮目相看的事情要做。互相友愛，善待彼此；多麼美好的訊息！」

「紐約郵報」（New York Post）提到，艾倫狄珍妮絲在每集節目尾聲都會呼籲觀眾「以善意互相對待」。

不過，這位電視圈天后在2020年3月受到嚴格檢視，當時演員凱文．波特（Kevin T. Porter）推文要大眾分享「你聽過關於艾倫狄珍妮絲為人惡毒的最荒唐故事」。

4個月後，美國網路媒體BuzzFeed一篇報導訪談了11名前工作人員，指稱「艾倫愛說笑」是個「有毒」的工作環境。

後來艾倫狄珍妮絲在節目中道歉，說她對那些不利於節目製作的問題並不知情。

然而，鋪天蓋地的報導傳開後，節目的贊助和收視率都一落千丈，艾倫狄珍妮絲於是在2021年5月宣布要把節目收掉。

她接受「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）訪問時說，她的決定與幕後爭議無關。她堅稱：「一個有創造力的人需要不斷接受挑戰。這個節目又好看又有趣，已經不算是挑戰了。」

她還說，那些指稱節目工作環境「有毒」的指控「真的毀了我，說沒有是騙人的」。

今年，艾倫狄珍妮絲似乎拚命在確保工作人員心滿意足。「紐約郵報」上月獨家報導她大撒「數以百萬計美元」獎金給工作人員，據說還「送禮物給每個人，包括旅遊、手錶、汽車」。

艾倫狄珍妮絲的職涯下一步還有待觀察。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110430