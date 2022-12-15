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全球最多新聞工作者喪命地 墨西哥今年11人遇害

2022/12/15 14:15
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（中央社墨西哥市14日綜合外電報導）無國界記者組織今天在報告中指出，墨西哥是今年新聞從業人員遭到殺害人數最多的國家，這份報告記錄了媒體工作者被綁架、攻擊和逮捕等驚人證據。

這份報告記錄，今年1月至12月1日期間，有11名媒體專業人員在這個拉丁美洲國家遭到殺害，約占同期全球遇害媒體專業人員人數近20%。

無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）指出：「來自民間社會、國際組織的壓力，以及地方當局的保護機制一直不足。」

路透社報導，言論自由倡導團體今年以來記錄到媒體工作者遇害的人數更多，使得2022年成為記者在墨西哥死亡人數最多的年份。

在全球方面，無國界記者組織報告有57名記者遭到殺害，較2021年增加18.8%，主要是採訪在烏克蘭的戰爭所致。

儘管如此，這些記者遇害事件幾近半數都發生在美洲地區。

根據無國界記者組織，海地、尼加拉瓜和巴西等因暴力動盪的國家，居調查有關組織犯罪、幫派和貪腐等議題最危險的國家之列。

在亞馬遜森林砍伐和非法採伐活動被廣泛報導之際，這份報告也凸顯3名記者在巴西遭到殺害的事件，其中英國新聞記者菲力普斯（Dom Phillips）遇害是最受矚目的事件之一。

無國界記者組織也報告，全球今年迄今有49名媒體工作者下落不明，另有65人遭到綁架。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111215

#無國界記者組織
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