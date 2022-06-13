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黃文擇過世 黃立綱半年失去2至親臉書黑畫面哀悼

2022/6/13 10:03（6/13 10:30 更新）
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「八音才子」黃文擇（圖）12日過世，弟弟黃立綱13日凌晨將個人臉書改為黑畫面哀悼。（中央社檔案照片）
「八音才子」黃文擇（圖）12日過世，弟弟黃立綱13日凌晨將個人臉書改為黑畫面哀悼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）有「八音才子」美名的黃文擇12日過世，雙胞胎弟弟黃文耀今年2月也因病過世，另名弟弟黃立綱今天凌晨將個人臉書改為黑畫面哀悼，半年失去2至親，他內心傷痛，難以想像。

黃文擇12日晚上過世，享壽67歲，他為人間國寶黃俊雄的二兒子，與已過世的黃文耀是雙胞胎，之後黃文耀過繼給黃俊雄的哥哥，黃文擇和黃文耀2人在布袋戲界各自發展。黃文耀今年2月也因病過世。

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半年內，相繼失去2名至親，黃立綱今天凌晨將個人臉書改為一片黑，以示哀悼。許多戲迷留言請他節哀，保重身體，希望他繼續為2名大師傳承布袋戲文化。

黃立綱是金光多媒體國際有限公司負責人，是黃俊雄和西卿的兒子，和黃俊雄與黃鳳儀共同成立天地多媒體，拍攝金光布袋戲系列，從「黑白龍狼傳」開始全程擔任口白，配音過程投入豐沛情感，廣受戲迷愛戴。（編輯：黃世雅）1110613

圖為2011年黃俊雄電視木偶劇團「雲州大儒俠之決戰時刻」彩排記者會，布袋戲大師黃俊雄（右）與身兼導演的兒子黃立綱（左）亮相。（中央社檔案照片）
圖為2011年黃俊雄電視木偶劇團「雲州大儒俠之決戰時刻」彩排記者會，布袋戲大師黃俊雄（右）與身兼導演的兒子黃立綱（左）亮相。（中央社檔案照片）
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