黃文擇辭世 霹靂：後事從簡將辦紀念展

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（中央社記者吳家豪台北13日電）布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇12日辭世。霹靂今天發聲明表示，依照黃文擇生前遺願，疫情期間後事從簡，後續將舉辦紀念展供戲迷們悼念。

黃文擇哥哥、霹靂董事長黃文章特別親筆題詩詞悼念，內容為「八維自道應天意，音吐鴻暢論俠義；才氣郁郁學識淵，子徒彭彭揚偶戲」。霹靂指出，霹靂全體員工聽聞黃文擇辭世消息，皆萬般不捨。黃文擇為黃家布袋戲家族第四代成員、黃俊雄次子，與黃文章共同創立霹靂國際多媒體股份有限公司。

霹靂表示，黃文擇因聲線多變，在霹靂30多年中，詮釋超過4000多個角色。其渾然天成、收放自如的配音功力，賦予每尊戲偶角色栩栩如生的靈魂，因此有「八音才子」美譽，是霹靂武林的靈魂人物、單口配音的國寶級大師，一生投入在其熱愛的布袋戲文化。霹靂未來也將秉持黃文擇將台灣布袋戲文化作為畢生矢志的精神，持續宣揚。

霹靂表示，家屬謹遵黃文擇生前遺願，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，後事處理從簡，懇辭奠儀花禮，對於台大醫療團隊辛苦照顧，以及各界媒體、好友與戲迷的關心愛護，家屬表達誠摯感謝。

霹靂指出，後續將舉辦紀念展，讓喜愛黃文擇的好友及戲迷們悼念，詳情將另於官網公告。（編輯：楊蘭軒）1110613