輔大最後神父校長李振英辭世 享耆壽95歲

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（中央社記者蔡智明、王鴻國嘉義市21日電）天主教輔仁大學退休校長李振英18日在雲林縣辭世，享耆壽95歲，停靈天主教嘉義教區辦事處聖堂。李振英是輔大最後一名具神父身分校長，生前獲教宗頒賜「蒙席」。

嘉義教區辦事處今天發布新聞訊息表示，蒙席是教宗頒賜有功神父榮銜；輔大說，李振英蒙席學術成就深獲肯定，輔大師生對李振英逝世深感不捨，將辦追思彌撒。

根據嘉義教區辦事處及輔大提供資訊，李振英1929年生於天津，1961年取得米蘭聖心大學哲學博士，1992年到1996年任輔大校長，而在李振英之後的輔大校長都不具神父身分。

此外，輔大表示，李振英1999年被任命為宗座聖多瑪斯哲學院（Pontificia Accademia San Tommaso d'Aquino）院士，以表彰李振英在中國文化和哲學專業研究卓越貢獻。（編輯：李明宗）1120221