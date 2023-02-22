日本知名落語家笑福亭笑瓶病逝 享壽66歲

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本知名落語家笑福亭笑瓶今天上午因急性主動脈剝離病逝，享壽66歲。他生前常出現在電視綜藝節目，在演藝圈知名度高。

日本報知體育報報導，落語（類似單口相聲的日本傳統藝能）家笑福亭笑瓶（本名渡士洋，簡稱笑瓶）今天上午病逝。

笑瓶1980年畢業於大阪藝術大學藝術學部文藝學科後，進入笑福亭鶴瓶門下。他曾活躍於每日放送（電視台）的幾個收視率高的綜藝節目。

除了落語的技藝之外，他善於模仿名人且有搞笑的話術，相當受歡迎。1987年他的演藝事業據點從大阪移至東京後，活躍於日本電視台、富士電視台、TBS電視台的綜藝節目。他經常在電視劇發揮演技，也上廣播電台，曾拍攝有關醫藥品的電視廣告。

笑瓶2015年12月在千葉縣的高爾夫球場打球時，也曾因急性主動脈剝離，被醫療直升機運載到醫院急救，入院約兩週。（編輯：高照芬）1120222