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美國億萬金融家湯瑪斯李去世 傳舉槍自戕

2023/2/24 15:10（2/24 15:49 更新）
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美國億萬富翁湯瑪斯．李（右）的家屬23日發表聲明公布他的死訊，但未說明死因。圖為湯瑪斯．李2008年出席加州比佛利山一場全球會議。（路透社）
美國億萬富翁湯瑪斯．李（右）的家屬23日發表聲明公布他的死訊，但未說明死因。圖為湯瑪斯．李2008年出席加州比佛利山一場全球會議。（路透社）
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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國億萬富翁湯瑪斯．李（Thomas H. Lee）的家屬今天發表聲明公布他的死訊，但未說明死因。湯瑪斯．李享壽78歲，他被視為美國私募股權投資與融資購併的先驅。

路透社報導，「紐約郵報」（New York Post）引述不具名警方消息人士報導，湯瑪斯．李今天上午被人發現陳屍在他所創立、位於曼哈頓第五大道的投資公司總部，死因為舉槍自盡。

紐約郵報報導，警方在當地時間今天上午11時10分左右，接獲911緊急求救電話報案，找到湯瑪斯．李時，發現他已死亡。

路透社無法立即證實紐約郵報有關死因的報導。紐約市警察局（New York Police Department）表示，緊急醫療服務人員接獲來自第五大道的911報案電話後，不久就發現「一名當場被判定死亡的男子」。

警方並未透露更多細節，只說死亡原因和死亡方式將由紐約市法醫辦公室確認。

記者無法立即取得法醫辦公室回應。

湯瑪斯．李的家屬在聲明中表示：「家人對於湯姆的死悲痛不已…我們的心都碎了，我們希望（外界）尊重我們的隱私，允許我們悲傷的權利。」（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120224

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#美國
#億萬富翁
#湯瑪斯．李
911
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