向雲鵬73歲病逝3/1辦追思會 曾奪金馬男配角、淡出影壇開麵店

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向雲鵬（左）14日因病逝世享壽73歲，他原名為祁德綱，與資深演員寇世勳、張佩華（右）為同期藝人。（圖取自向雲鵬臉書facebook.com）

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）曾以電影「鄉野人」奪下金馬獎最佳男配角的性格小生向雲鵬，日前因病逝世享壽73歲。家屬透過訃聞證實，向雲鵬已於14日安詳走完人生旅程，將於3月1日舉辦追思會。

向雲鵬原名為祁德綱，他與資深演員寇世勳、張佩華為同期藝人；他的父親祁和熙更是知名電影攝影師，「太極拳」及「董夫人」等多部作品都曾獲金馬獎肯定。

向雲鵬受到父親薰陶，從小就很喜歡電影，甚至考慮成為攝影師，但因緣巧合成為演員。他在29歲以電影「鄉野人」獲得第17屆金馬獎最佳男配角，隔年又因電影「同班同學」獲得第18屆金馬獎最佳男主角提名。

他還演出「神鵰俠侶」及「楚留香新傳」與「射鵰英雄傳」等熱門電視劇，向雲鵬後來淡出螢光幕前，並將重心轉移中國改經營牛肉麵店。

向雲鵬的家屬今天透過訃聞公告，向雲鵬已安詳走完73年的人生旅程，衷心感謝親友陪伴與慰問，讓他們能在這段期間，即使悲慟哀傷，也同時感受到溫暖滿溢。家屬將於3月1日下午5時於台北市立第一殯儀館福壽廳舉辦追思會公祭。（編輯：戴光育）1120226

向雲鵬（左）1980年11月以「鄉野人」擊敗江明與李小飛，獲頒第17屆金馬獎最佳男配角。他從頒獎人林鳳嬌（中）手中抱回獎座，主持人蔣光超（右）也在一旁聆聽得獎感言。（中央社檔案照片）