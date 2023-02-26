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40歲以上醫建議定期胃鏡檢查 及早發現早期胃癌

2023/2/26 20:21
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）演員向雲鵬日前因病逝世，享壽73歲，他曾在多年前因胃癌動過切胃手術。醫師建議，曾動過胃部手術、40歲以上民眾可定期接受胃鏡檢查，及早發現早期胃癌，以利治療。

胃癌為國人十大癌症之一，根據衛生福利部國民健康署統計，每年約有4000名新發生的胃癌個案。前台灣消化系外科醫學會理事長詹德全告訴中央社記者，胃癌最主要發生因素就是幽門螺旋桿菌、吃醃製食物等，但很多都查不出原因，因為癌症形成是很多因素加在一起。

詹德全指出，早期胃癌的5年存活率可達90%以上，中晚期只剩不到30%，但台灣僅約2成民眾早期發現，胃癌好發年齡以50歲到60歲為主，但建議一般民眾，40歲起可每2年接受1次胃鏡檢查。

若在年輕時曾接受胃部手術，詹德全表示，例如胃潰瘍、十二指腸潰瘍等，則建議在手術15到20年後，每年接受1次胃鏡檢查，胃部部分切除造成胃癌的機會，又比正常人高6倍。

詹德全強調，儘管台灣胃癌發生率逐年下降，接受檢查發現胃癌的機率不高，一旦能早期發現，預後處理都會比較好。

國健署表示，9成胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌，幽門桿菌會使胃部長期處於慢性發炎狀態，久而久之恐引起胃黏膜細胞異常增生演變成腫瘤；此外，抽菸、吃太鹹食物、醃漬類食物也是常見危險因子，約占整體胃癌的10%。

國健署提醒，遠離胃癌威脅從生活做起，像是用餐前要洗手、避免吃到不乾淨的食物或飲水，少吃醃漬、煙燻、過辣、刺激食物，並且戒除菸、酒、檳榔，多吃新鮮蔬菜水果。

此外，如果長期出現胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等症狀應及早就醫，如果曾有胃癌家族史或其他胃病，可和醫師討論是否接受幽門桿菌檢測，儘早治療。（編輯：陳仁華）1120226

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向雲鵬
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