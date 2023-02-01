北市老人免費健檢2/20起兩階段登記 逾5萬名額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市衛生局今天宣布，今年度的老人免費健檢將從2月20日起分兩階段登記，首階段提供65歲以上獨居、低收等長者優先取號，一般長者可從3月2日起預約。總共提供5萬503個名額。

台北市衛生局發布新聞稿表示，112年老人免費健康檢查服務將開跑，共54家特約醫事機構加入行列，提供5萬503個名額，分為兩階段登記。

衛生局說明，市府列冊關懷的獨居、低收、身障等65歲以上長者及55歲以上原住民可從2月20日起優先透過衛生局網路取號系統線上取號，或是撥打衛生局老人健檢免費諮詢專線由專責人員協助取號；其餘一般長者則從3月2日開放線上取號至額滿為止。

衛生局統計，台北市65歲以上設籍長者約51.9萬人，其中12萬人符合首階段優先取號資格。如果不符合受檢資格或未依照醫事機構規定辦理登記，醫事機構有權利取消長者登記資格。

衛生局指出，台北市老人健檢同時搭配衛福部國健署成人預防保健服務一起檢查，如果要重複或增加檢查項目，費用由受檢者自行負擔。（編輯：方沛清）1120201