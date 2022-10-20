癌治療突破 北榮找到關鍵「癌基因SALL4」

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）過去認為血癌前期MDS症候群用藥主要機轉為抑制癌細胞生長，但北榮團隊發現卻可能啟動致癌基因，並首度成功找到癌基因SALL4，在肝癌等4種癌症組織也有發現，獲國際肯定。

台北榮民總醫院今天發布新聞稿指出，「骨髓造血細胞分化不良症候群（MDS）」是一種血液疾病，亦稱血癌前期，好發於60歲到80歲以上人口，且隨著年紀愈大，罹病率愈高，針對無法進行化學治療及骨髓移植年長病患，以前只能輸血或支持性治療，直到2004年去甲基化藥物問世，可透過靜脈注射或皮下注射藥物抑制癌細胞生長。

北榮血液腫瘤科主治醫師劉耀中在新聞稿中指出，過去認為去甲基化藥物對人體的作用機轉是以抑制癌細胞生長為主，但他大膽試想去甲基化藥物除了抑制腫瘤生長，是否也會同時啟動人體「致癌基因」作用，因此與美國等多國研究團隊合作，首度成功找到「癌基因SALL4」。

劉耀中說明，患者使用去甲基化藥物後，當癌基因SALL4的表現上升，患者的整體存活率會下降，且有高達3到4成病患的癌基因SALL4被激活，進一步比較癌基因SALL4表現高低差異，發現兩者死亡風險可相差3到6倍。

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癌基因SALL4不只在骨髓血液中可發現，在肝癌、胃癌、腸癌與乳癌的癌症組織中也都能找到。劉耀中表示，這項研究成果獲得國際高度肯定，相關研究成果被刊登在今年5月出刊的臨床醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）中。

劉耀中表示，未來MDS患者使用去甲基化藥物後，可能可透過抽取骨髓血液，就能有效偵測治療成效；研究團隊還計畫跟國外合作，希望能開發新一代標靶藥物，或是與目前現有的其他抑制癌蛋白藥物併用，透過了解藥物對癌基因SALL4的致癌或抑癌作用表現，進一步找出對患者最適合的用藥建議組合。（編輯：方沛清）1111020