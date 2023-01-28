演員丁強逝世享壽87歲 唯一遺願掛念愛妻李璇

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）資深演員、金鐘獎迷你視帝丁強27日大年初六逝世，享壽87歲，經紀人證實消息並透露丁強唯一遺願，是希望結褵52年的妻子李璇能被好好照顧。

丁強的經紀人今天告訴中央社記者，丁強先前健康檢查發現有小中風問題，雖有稍微記憶力退化，但情況並沒有太嚴重，都還是在家休養。不過過年前，丁強不小心在家中跌倒，送醫後發現心肺功能急速下降，妻子李璇不希望有任何侵入性急救、讓丈夫痛苦，因此於27日中午在李璇陪伴下，安詳在醫院離世，沒有任何折磨。

經紀人表示，丁強的遺願從很久以前就告訴過她們，「希望我們把璇姊好好的照顧好」，至於妻子李璇的狀況，「璇姐都很好，她很感恩，學佛的朋友都有陪著她。我中午會到殯儀館確認後面事宜，璇姐一直以來很低調，怕麻煩大家、勞師動眾，後續是否有告別式，會再尊重家屬意願」。目前丁強的3個兒女也已從美國返台奔喪。

經紀人最後透露，她本來就有規劃要替丁強報名金鐘獎終身成就獎，只去年來不及報，「丁叔演很多戲，連去年演MV男主角還是一樣帥氣，只可惜人忽然走了」，今年會想替丁強再報名一次。

丁強（右）、李璇（右2）客串職人劇「火神的眼淚」。（公視、myVideo提供）

熱愛演戲的丁強，畢業於政工幹校戲劇系（現國防大學政治作戰學院），曾服務於陸軍陸光話劇隊。1961年獲聘中央電影公司特約演員，參與「薇薇的週記」、「蚵女」「婉君表妹」等經典電影作品，1970年代則以喜劇演員之姿活躍於螢光幕。

1971年，丁強和小13歲、有「古典美人」美稱的演員李璇結婚，婚後主要從事幕後工作，更擔任製作人為李璇量身打造多部影片，兩人被視為演藝圈的神仙眷侶。1976年夫妻淡出演藝圈赴美定居，偶爾回台接戲、參與綜藝節目，直到兒女長大後，夫妻因想念才重返台灣定居，也重返螢光幕拍戲，丁強更於2001年，以電視劇「記住 忘了」榮獲第36屆金鐘獎單元劇男主角。

有趣的是，兩人過去上節目受訪時曾聊到，由於李璇平時不看電視也不看報紙，完全不知道丁強跑去拍「記住 忘了」，直到金鐘獎當天，因友人告知才得知丈夫獲獎，不過李璇也只是淡淡的打電話給丁強說：「既然你得獎了，就買瓶香檳回來慶祝吧！」

丁強活到老、演到老，近年依舊有不少影視作品，包含電視劇「酸甜之味」、「最佳利益」、「火神的眼淚」、「你好，我是誰？」和「媽，別鬧了」；電影「西城童話」、「血觀音」等。2022年7月，丁強拍攝歌手李玖哲的MV「從來沒愛錯」則是他的最後遺作。

其中2021年的消防職人劇「火神的眼淚」由丁強和李璇一起客串扮演恩愛老夫妻，只是劇中丁強陪伴癌末妻子直到最後一刻，戲外則是李璇送牽手50多年的老伴最後一程。（編輯：黃世雅）1120128