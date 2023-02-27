總統府資政辜寬敏辭世 享耆壽97歲

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（中央社記者葉素萍台北27日電）台灣制憲基金會今天指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏，27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。台灣制憲基金會說，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法，

制憲基金會說，有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。

台灣制憲基金會透過新聞稿指出，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」。所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路。重要人物登場、退場都得經過，它不只是通道，也是一個重要表演空間。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。

制憲基金會說，辜寬敏從30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。

圖為辜寬敏1983年照片。（中央社檔案照片）

圖為2001年10月30日台聯黨在台北大安森林公園舉行立法委員參選人聯合造勢大會，李登輝（前左）與辜寬敏（前右）到場站台。（中央社檔案照片）

制憲基金會表示，辜寬敏終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是0」原則，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起228示威遊行；1990年代力勸彭明敏以民進黨籍身分參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲。

制憲基金會說，辜寬敏曾當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會。

2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

制憲基金會表示，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」。

制憲基金會表示，辜寬敏一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」他自有一套「無不為」的獨特解釋，他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做」。

制憲基金會說，辜寬敏的快意人生，有悲喜，也有苦樂。他為了台灣，盡情盡興地走到了今天。雖然台灣仍不盡完美，雖然台灣國家正常化工程尚未完工，但很感佩辜寬敏奮鬥至人生最後一刻。（編輯：潘羿菁）1120227

辜寬敏小檔案 出生：1926年10月15日，彰化 學歷：國立台灣大學政治系 經歷：總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人 辜寬敏大事記 1926年 出生於台北



1937年 父親辜顯榮過世



1947年 進入台大政治系，被選為台大學生自治會會長



1949年 暑假時前往香港。12月遭台大開除



1950年 在日本神戶，開設「中華行」從事貿易。



1963年 與台灣青年社開始接觸，認識黃昭堂、許世楷等人

1964年 受到彭明敏因發表「台灣人民自救運動宣言」被捕的刺激，決定加入台灣青年會

1966年 全美台灣獨立聯盟（UFAI）成立前，赴美14天於11個城市發表演說。7月，美國國務卿魯斯克（Dean Rusk）至日本京都參加美日會談，台灣青年獨立聯盟發起絕食抗議，向美國表達台灣人民獨立的主張

1975年 返台定居

1989年 創辦「台灣春秋」雜誌

1993年 3月接辦「日本文摘」雜誌。10月創辦「黑白新聞周刊」

1994年 創立「辜氏漁業」

1995年 加入民進黨；刊登第一篇意見廣告，力挺彭明敏參選總統

2000年 陳水扁當選總統，辜寬敏出任總統府資政；4月，以台獨聯盟名義在「華盛頓郵報」中刊登廣告，表示台灣在政黨輪替後應該宣布獨立。

2002年 再度成為民進黨黨員



2004年 在「華盛頓郵報」及「紐約時報」刊登廣告，反對美國的一個中國政策。

2007年 推動「台灣加入聯合國運動」，並在華盛頓郵報及紐約時報刊登廣告，呼籲美國幫助台灣加入聯合國



2008年 競選民進黨主席，最後蔡英文勝出

2009年 辜寬敏、姚嘉文、黃崑虎、黃昭堂、高俊明5位發起人，成立「搶救台灣行動聯盟」，展開全國319鄉鎮公民行動巡迴演講，2年共舉辦200多場演講活動。



2010年 成立新台灣國策智庫



2013年 捐出一半的財產（1億美元）回饋社會，組織新台灣和平基金會，設立文化、教育、社會等3個委員會從事公益活動，完成父親的遺願，「把錢還給台灣人」。



2019年，成立台灣制憲基金會



2020年 發動台灣憲政史上首次制憲公投案



2021年 號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動



2023年2月27日 於台北榮總辭世，享耆壽97歲。

圖為2001年辜寬敏（前右）與哥哥辜振甫（前左）出席中樞國慶典禮。（中央社檔案照片）

圖為2008年5月13日時任總統陳水扁（右）贈勳辜寬敏二等卿雲勳章。（中央社檔案照片）