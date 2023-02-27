總統府資政辜寬敏辭世 享耆壽97歲
（中央社記者葉素萍台北27日電）台灣制憲基金會今天指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏，27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。台灣制憲基金會說，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法，
制憲基金會說，有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。
台灣制憲基金會透過新聞稿指出，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」。所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路。重要人物登場、退場都得經過，它不只是通道，也是一個重要表演空間。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。
制憲基金會說，辜寬敏從30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。
制憲基金會表示，辜寬敏終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是0」原則，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起228示威遊行；1990年代力勸彭明敏以民進黨籍身分參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲。
制憲基金會說，辜寬敏曾當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會。
2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。
制憲基金會表示，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」。
制憲基金會表示，辜寬敏一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」他自有一套「無不為」的獨特解釋，他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做」。
制憲基金會說，辜寬敏的快意人生，有悲喜，也有苦樂。他為了台灣，盡情盡興地走到了今天。雖然台灣仍不盡完美，雖然台灣國家正常化工程尚未完工，但很感佩辜寬敏奮鬥至人生最後一刻。（編輯：潘羿菁）1120227
辜寬敏小檔案
出生：1926年10月15日，彰化
學歷：國立台灣大學政治系
經歷：總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人
辜寬敏大事記
- 1926年 出生於台北
- 1937年 父親辜顯榮過世
- 1947年 進入台大政治系，被選為台大學生自治會會長
- 1949年 暑假時前往香港。12月遭台大開除
- 1950年 在日本神戶，開設「中華行」從事貿易。
- 1963年 與台灣青年社開始接觸，認識黃昭堂、許世楷等人
- 1964年 受到彭明敏因發表「台灣人民自救運動宣言」被捕的刺激，決定加入台灣青年會
- 1966年 全美台灣獨立聯盟（UFAI）成立前，赴美14天於11個城市發表演說。7月，美國國務卿魯斯克（Dean Rusk）至日本京都參加美日會談，台灣青年獨立聯盟發起絕食抗議，向美國表達台灣人民獨立的主張
- 1975年 返台定居
- 1989年 創辦「台灣春秋」雜誌
- 1993年 3月接辦「日本文摘」雜誌。10月創辦「黑白新聞周刊」
- 1994年 創立「辜氏漁業」
- 1995年 加入民進黨；刊登第一篇意見廣告，力挺彭明敏參選總統
- 2000年 陳水扁當選總統，辜寬敏出任總統府資政；4月，以台獨聯盟名義在「華盛頓郵報」中刊登廣告，表示台灣在政黨輪替後應該宣布獨立。
- 2002年 再度成為民進黨黨員
- 2004年 在「華盛頓郵報」及「紐約時報」刊登廣告，反對美國的一個中國政策。
- 2007年 推動「台灣加入聯合國運動」，並在華盛頓郵報及紐約時報刊登廣告，呼籲美國幫助台灣加入聯合國
- 2008年 競選民進黨主席，最後蔡英文勝出
- 2009年 辜寬敏、姚嘉文、黃崑虎、黃昭堂、高俊明5位發起人，成立「搶救台灣行動聯盟」，展開全國319鄉鎮公民行動巡迴演講，2年共舉辦200多場演講活動。
- 2010年 成立新台灣國策智庫
- 2013年 捐出一半的財產（1億美元）回饋社會，組織新台灣和平基金會，設立文化、教育、社會等3個委員會從事公益活動，完成父親的遺願，「把錢還給台灣人」。
- 2019年，成立台灣制憲基金會
- 2020年 發動台灣憲政史上首次制憲公投案
- 2021年 號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動
- 2023年2月27日 於台北榮總辭世，享耆壽97歲。
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