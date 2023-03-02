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台灣戰後第一代畫家何肇衢確診過世 享耆壽92歲

2023/3/2 13:05
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）台灣戰後第一代畫家何肇衢因確診COVID-19，今晨7時13分過世，享耆壽92歲。

何肇衢的胞弟、「藝術家」雜誌社創辦人何政廣接受中央社記者電話訪問，證實這項消息。何政廣表示，何肇衢上週因疑似感冒症狀，身體不適送醫，經醫師診斷為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診重症，不幸於今晨過世，目前由子女依規定先處理火化程序，後事待家人討論再定。

根據「藝術家」雜誌官網報導，何肇衢1931年出生於新竹鹿寮坑，為灣戰後第一代傑出畫家，父親為民間畫師，何肇衢從小耳濡目染，繪畫表現突出，並考上台北師範學院藝術科就讀，畢業後任國小美術老師。

何肇衢1950年就有水彩畫入選省展，1957年起更積極參加各項官辦美展，油畫「芳蘭山」、「後窗」、「室內」連續三年榮獲台陽展及省展獎項，獲得前輩畫家李梅樹推薦，31歲就成為台陽美術協會會員，多幅作品獲官方購藏。

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根據「藝術家」雜誌官網報導，何肇衢畫風從具象寫生開始，受立體派和抽象繪畫影響，形成了分割畫面，強調線條和塊面的組合。但他仍堅持不憑空作畫，1980年代即前往歐洲旅行取材寫生，更喜歡以台灣各地風景為主題作畫，對淡水、石碇等地風光尤其情有獨鍾。

何肇衢5兄弟有4人為畫家，為稱為畫壇「何家班」，何肇衢排行老大，三弟何恭上為藝術圖書有限公司發行人，四弟何政廣創辦藝術家雜誌社，並擔任負責人。（編輯：李亨山）1120302

#何肇衢
#何政廣
#李梅樹
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