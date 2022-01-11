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五月畫會創辦人郭東榮96歲逝世 李永得深表哀悼

2022/1/11 18:33（1/11 18:46 更新）
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五月畫會創始畫家之一郭東榮日前逝世，享耆壽96歲。郭東榮一生創作不輟，在創作及教育面向都對台灣畫壇貢獻良多，為台灣現代藝術發展的重要推手。（上古藝術提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月11日
五月畫會創始畫家之一郭東榮日前逝世，享耆壽96歲。郭東榮一生創作不輟，在創作及教育面向都對台灣畫壇貢獻良多，為台灣現代藝術發展的重要推手。（上古藝術提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月11日
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（中央社記者王寶兒台北11日電）五月畫會創辦畫家之一郭東榮9日逝世，享耆壽96歲。文化部長李永得聞訊深表哀悼和惋惜，感佩郭東榮一生專注投入藝術創作及教育，對台灣畫壇現代化運動的影響深遠宏大。

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文化部今天發布新聞稿表示，郭東榮1927年生於嘉義市，國立台灣師範大學美術系畢業後，於1957年與師大校友共同創立「五月畫會」。郭東榮60年代至日本深造，相繼獲得日本早稻田大學西洋美術史研究所及東京藝術大學油畫技法材料研究所碩士學位。

文化部表示，郭東榮以其優異的藝術表現，持續於台灣及日本的藝壇發展，回台後曾任教於國立藝專（現國立台灣藝術大學）、國立台灣師範大學、嘉義大學等校，作品獲台北市立美術館、國立台灣美術館典藏。於創作及教育面向都對台灣畫壇貢獻良多，為台灣現代藝術發展的重要推手。（編輯：張雅淨）1110111

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