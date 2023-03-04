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男星湯姆賽斯摩病逝享壽61歲 演活搶救雷恩大兵士官長

2023/3/4 15:58（3/4 16:32 更新）
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電影「搶救雷恩大兵」裡飾演士官長的男星湯姆賽斯摩3日病逝，享壽61歲。（路透社）
電影「搶救雷恩大兵」裡飾演士官長的男星湯姆賽斯摩3日病逝，享壽61歲。（路透社）
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（中央社加州貝班克3日綜合外電報導）電影「搶救雷恩大兵」裡飾演士官長的男星湯姆賽斯摩（Tom Sizemore）今天病逝，享壽61歲。湯姆賽斯摩1990年代活躍於影壇，後因家暴和吸毒重創演藝生涯。

美聯社報導，湯姆賽斯摩2月18日因腦動脈瘤送醫。經紀人拉戈（Charles Lago）證實，湯姆賽斯摩在位於加州貝班克（Burbank）的醫院裡於睡夢中辭世。

湯姆賽斯摩成名於電影「閃靈殺手」（Natural Born Killers）和「烈火悍將」（Heat）。但是嚴重的藥物成癮、傷害指控和官司纏身摧毀他的事業，連帶讓他鋃鐺入獄。

2017年底席捲全球的「我也是」（MeToo）反性侵運動風潮下，湯姆賽斯摩也被控在2003年猥褻一名11歲女孩。他說這些指控讓他備受困擾，並聲稱自己從不亂摸兒童；後來他並未因而被起訴。

儘管法律糾紛纏身，演藝生涯也未大紅大紫，但湯姆賽斯摩仍得到不少電影和電視出演機會。但除「黑鷹計畫」（Black Hawk Down）和「珍珠港」（Pearl Harbor）外，他在21世紀的作品大多為低成本且名不見經傳，演的主要還是他所熟悉的硬漢角色。

出生於底特律的湯姆賽斯摩，在他2013年出版的回憶錄裡寫道「我是個白手起家的人，曾坐擁數百萬美元豪宅、保時捷、跟勞勃狄尼洛合開餐廳。」「藉由一些不可思議的機緣我達到一些成就」「如今我卻孑然一身」。

湯姆賽斯摩在「搶救雷恩大兵」裡演活士官長的角色，他在回憶錄裡說這部戲讓他成為炙手可熱明星，後又變成自負的傻瓜，到最終一文不名。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120304

影片來源：Entertainment Tonight
#湯姆賽斯摩
#搶救雷恩大兵
#黑鷹計畫
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