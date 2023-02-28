雷恩大兵男星腦瘤昏迷 傳家屬考慮臨終相關事宜

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曾演出「搶救雷恩大兵」的男星湯姆賽斯摩因腦瘤昏迷，傳家屬正考慮臨終相關事宜。（路透社）

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）根據美國有線電視新聞網（CNN）今晚收到的經紀人聲明，銀幕硬漢湯姆賽斯摩（Tom Sizemore）的家屬在聽取醫師團隊的醫療最新報告後，目前「正考慮臨終相關事宜」。

湯姆賽斯摩經紀人拉戈（Charles Lago）在聲明中說：「今天，醫師團隊告知家屬已經沒有希望了，建議做臨終（end of life）決定。家屬目前正在考慮相關事宜，並將於星期三（3月1日）發布進一步聲明。」

「我們懇求外界在這個艱難的時刻尊重家屬的隱私，家屬希望謝謝數以百計向他們表達支持、代為祈禱的訊息。這段時間他們很難熬。」

這個月稍早，61歲的湯姆賽斯摩因腦動脈瘤被送進加護病房。拉戈在聲明中說，「那一天起，湯姆（賽斯摩）病情就一直很危急，處於昏迷狀態並在加護病房接受照料」。

底特律出生的湯姆賽斯摩在1990、2000年代演出過不少叫好叫座的犯罪片及戰爭電影，包括「烈火悍將」（Heat）、「閃靈殺手」（Natural Born Killers）、「珍珠港」（Pearl Harbor）以及「黑鷹計劃」（Black Hawk Down）等。

但他最廣為人知的作品或許是二戰片「搶救雷恩大兵」（Saving Private Ryan）。

湯姆賽斯摩長久以來都有吸毒的問題，演藝生涯也不時傳出法律糾紛。

他2003年曾被判家暴罪；2010年曾在訪談中向CNN主持人賴瑞金（Larry King）坦承自己對古柯鹼、海洛因和冰毒上癮；同一年他還參加了真人實境秀「名人療養院」（Celebrity Rehab with Dr. Drew，暫譯）。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120228