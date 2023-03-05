歌仔戲名伶陳美雲辭世享壽72歲 劇團：滑倒後再沒醒來

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）歌仔戲名伶陳美雲過世，享壽72歲。陳美雲曾獲台北市歌仔戲比賽最佳小生獎，畢生推廣歌仔戲不輟，文化部長史哲在臉書表達不捨與懷念。

「陳美雲歌劇團」臉書貼文指出：「我們團長今晚8：10因步履失穩，滑倒，就再沒醒過來，她自仙遊去了…大家都很不捨，後續情況等家屬確定後再向各位師友們報告。」

史哲也在臉書留言表示：「不捨與懷念，感謝陳美雲老師一生為臺灣歌仔戲打拚，更致力傳承帶動下一代加入歌仔戲的行列。猶記當時邀請您與劇團為剛開幕的大東文化藝術中心帶來『刺桐花開』相會時，您的活力與熱情感動全場觀眾。永遠懷念您，也向老師的家人、團員表達我誠摯的慰問。」

根據文化部台灣大百科全書網站報導，陳美雲1951年生於屏東，嘉義長大，7歲進入「拱樂社」學習歌仔戲，17歲加入「明光歌劇團」，隨京劇知名武生張遠亭學刀槍功夫，18歲後先後進入台視、中視歌劇團演出電視歌仔戲。

陳美雲1979年自組陳美雲歌劇團，堅持保存傳統的「內台戲」特有的歌仔味，受邀至總統府演出，2000年參加台北比賽，獲最佳小生獎之外，劇團同時獲最佳演出獎、最佳導演獎、最佳三花獎。（編輯：管中維）1120305