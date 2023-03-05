歌仔戲藝師陳美雲過世 文化部將頒旌揚狀

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）歌仔戲藝師陳美雲昨天辭世，享壽72歲。文化部今天表示，為感念陳美雲一生奉獻於歌仔戲藝術，保存「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，將頒發旌揚狀。

文化部發布新聞稿表示，文化部長史哲對於陳美雲過世深表哀悼，他表示，陳美雲藝師嗓音甜美、唱腔細膩婉轉，在歌仔戲界眾小生中風格特出，因身懷深厚「腹內」活戲功夫，而能跨越行當，無懼挑戰任何角色，如歌仔戲界的活字典。

根據文化部新聞稿，陳美雲藝師1951年出生於屏東，為歌仔戲著名小生。6歲隨賣藥團演出，7歲入拱樂社，10歲獲地方戲劇比賽「最佳童星獎」，18歲走紅，於台視、中視歌劇團演出電視歌仔戲「七俠五義」「三國演義」「楊金花掛帥」等戲碼。

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陳美雲於1979年成立「陳美雲歌劇團」，數十年來帶領團隊多次於地方戲曲比賽獲獎，並開外台戲班的先鋒，往公演場邁進，推出「南國春秋」「陳三五娘」「山伯英台」等大型舞台公演，也廣受好評；1995年演出兩岸實驗劇「李娃傳」，受推崇為台灣歌仔戲唱腔的代表；2000年以「刺桐花開」為台灣歌仔戲現代化揭開新頁。

陳美雲在演出之外，近年更於大稻埕戲苑開班授課，推廣歌仔戲薪傳不遺餘力。陳美雲藝師歷經內、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，為台灣歌仔戲的重要代表人物。（編輯：管中維）1120305