張博雅夫婿紀展南醫師病逝 享壽87歲

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前監察院長張博雅（左）的丈夫紀展南（右）2日病逝，享壽87歲。圖為兩人2021年出席新書發表會。（圖取自嘉義市政府網頁chiayi.gov.tw）

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）前監察院長、現任總統府資政張博雅，其夫婿紀展南今天被證實因敗血症併發多重器官衰竭，3月2日病逝，享壽87歲。紀展南生前行醫40多年，熱愛閱讀、旅遊，更出版過數本書籍。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天向中央社記者代家屬發表聲明證實，紀展南醫師今年1月1日因敗血症入住，經積極治療病情不見好轉，併發多重器官衰竭，3月2日病逝，張博雅及家屬感謝各界關心。

嘉義市政府民國110年新聞稿指出，紀展南當時適逢與張博雅「金婚」結婚50週年，推出著作「說不盡的故事」，並在嘉義舉行新書發表會。

紀展南在屏東行醫多年，頗獲當地居民好評。在行醫之餘，也喜愛旅遊和寫作，透露自己的養生功法之一，即是平時勤於閱讀、埋首筆耕。他曾撰寫「夜談知事」、「嘉義媽祖婆許世賢博士」、「屏東阿猴的故事」、「南北走走，東西瞧瞧」第一冊及第二冊等書，作品豐碩。（編輯：黃世雅）1120305