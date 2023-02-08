五月畫會唯一女性創始人李芳枝 作品首現英國

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台灣「五月畫會」唯一女性創會成員、藝術家李芳枝的作品9日起首度在英國展出，地點就在指標性的倫敦「白教堂藝廊」。圖為李芳枝展出作品之一「無題」（1969）。（駐英國代表處文化組提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月8日

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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）台灣「五月畫會」唯一女性創會成員、藝術家李芳枝的作品9日起首度在英國展出，地點就在指標性的倫敦「白教堂藝廊」（Whitechapel Gallery）。

2020年12月以87歲高齡辭世的李芳枝於1950年代後半與畫家劉國松、郭豫倫、郭東榮等台灣師範大學美術系同學共同創辦「五月畫會」，取法巴黎「五月沙龍」的實驗精神，試圖融合東、西方藝術表現手法，是台灣史上最重要現代藝術團體之一。

位於倫敦東區的白教堂藝廊在第二次世界大戰至1960年代期間，曾舉辦數場國際性重要展覽並引領潮流，畢卡索（Pablo Picasso）反戰名畫「格爾尼卡」（Guernica），以及普普藝術（Pop Art）、「搖擺60年代」（Swinging Sixties）等文化藝術運動的代表性作品都曾在此展出。

2月9日至5月7日，白教堂藝廊舉行春季特展「動作、手勢、繪畫：1940–1970女性藝術家與全球抽象主義」（Action, Gesture, Paint: Women Artists and Global Abstraction 1940–70），呈現來自不同國家80位女性藝術家總計超過150幅畫作，其中包括李芳枝的兩幅作品。特展後續將至法國、德國巡迴展出。

超過半數展出作品是首度在英國亮相。藝廊指出，特展企圖打破抽象表現主義（Abstract Expressionism）以男性白人藝術家為主的大眾認知，重新探討二戰後在世界各地從事抽象創作、卻長期被忽略的女性藝術家。

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文化部駐英國代表處文化組指出，李芳枝的繪畫以水彩和油畫為主，但都保留傳統水墨技法。她偏好使用較厚的宣紙創作水彩畫，結合透明水彩與書法線條；此次在白教堂藝廊展出的則是油畫，分別是1969年的「無題」以及1968年的「秋天」。

駐英文化組表示，白教堂藝廊在倫敦的視覺藝術圈極具影響力。繼去年在「藝術家工作室百年回首1920–2020」特展呈現台灣藝術家李元佳、謝德慶的作品後，文化組今年再次與藝廊合作，期待透過不同展覽議題，連結台灣藝術家與國際藝術的發展脈絡。（編輯：高照芬）1120208