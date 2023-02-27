辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國反攻大陸不可行

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（中央社記者葉素萍台北27日電）一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都有過招，曾當面力諫小蔣反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名，人生快意恩仇，寫下一部台獨傳奇。

辜寬敏 辜寬敏小檔案 出生：1926年10月15日，彰化 學歷：國立台灣大學政治系 經歷：總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人 辜寬敏大事記 1926年 出生於台北



1937年 父親辜顯榮過世



1947年 進入台大政治系，被選為台大學生自治會會長



1949年 暑假時前往香港。12月遭台大開除



1950年 在日本神戶，開設「中華行」從事貿易。



1963年 與台灣青年社開始接觸，認識黃昭堂、許世楷等人

1964年 受到彭明敏因發表「台灣人民自救運動宣言」被捕的刺激，決定加入台灣青年會

1966年 全美台灣獨立聯盟（UFAI）成立前，赴美14天於11個城市發表演說。7月，美國國務卿魯斯克（Dean Rusk）至日本京都參加美日會談，台灣青年獨立聯盟發起絕食抗議，向美國表達台灣人民獨立的主張

1975年 返台定居

1989年 創辦「台灣春秋」雜誌

1993年 3月接辦「日本文摘」雜誌。10月創辦「黑白新聞周刊」

1994年 創立「辜氏漁業」

1995年 加入民進黨；刊登第一篇意見廣告，力挺彭明敏參選總統

2000年 陳水扁當選總統，辜寬敏出任總統府資政；4月，以台獨聯盟名義在「華盛頓郵報」中刊登廣告，表示台灣在政黨輪替後應該宣布獨立。

2002年 再度成為民進黨黨員



2004年 在「華盛頓郵報」及「紐約時報」刊登廣告，反對美國的一個中國政策。

2007年 推動「台灣加入聯合國運動」，並在華盛頓郵報及紐約時報刊登廣告，呼籲美國幫助台灣加入聯合國



2008年 競選民進黨主席，最後蔡英文勝出

2009年 辜寬敏、姚嘉文、黃崑虎、黃昭堂、高俊明5位發起人，成立「搶救台灣行動聯盟」，展開全國319鄉鎮公民行動巡迴演講，2年共舉辦200多場演講活動。



2010年 成立新台灣國策智庫



2013年 捐出一半的財產（1億美元）回饋社會，組織新台灣和平基金會，設立文化、教育、社會等3個委員會從事公益活動，完成父親的遺願，「把錢還給台灣人」。



2019年，成立台灣制憲基金會



2020年 發動台灣憲政史上首次制憲公投案



2021年 號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動



2023年2月27日 於台北榮總辭世，享耆壽97歲。 看更多 關閉 27日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。他出生鹿港辜家，父親是辜顯榮，同父異母哥哥是已故海基會董事長辜振甫；辜家政治色彩偏藍，辜寬敏卻信奉台獨。

1949年有台大與台灣省立師範學院（現為台灣師範大學）學生共乘腳踏車，被警員攔下，雙方衝突，學生被毆打，之後台大與師大學生包圍警察局；同年4月6日，軍警包圍台大宿舍與師範學院宿舍逮捕。

當時辜寬敏在香港，家人打電話對他說，憲兵到家中搜查要抓他，要求辜寬敏絕對不能回台，辜寬敏後來與第一任妻子蔡國儀結婚，再轉到日本經商。

圖為2001年辜寬敏（前右）與哥哥辜振甫（前左）出席中樞國慶典禮。（中央社檔案照片）

辜寬敏與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，大力資助台獨運動。

1972年，辜寬敏受邀回台，與時任行政院副院長蔣經國見面。他在回憶錄提到，因為雙方約定秘密會面，他從東京搭飛機經過莫斯科到荷蘭，在阿姆斯特丹過一夜，隔天再到法國巴黎坐飛機到泰國曼谷，再到香港，在香港過一夜才回來。

辜寬敏事後自述，他在蔣經國面前談把身分證的「籍貫」拿掉，減緩外省人與本省人差別問題；談應該要培養台灣的在野黨；談到反攻大陸是痴人說夢，讓蔣經國的臉色很難看。

辜寬敏回日本後，向台獨聯盟成員說明回台灣見蔣經國，但不被接受，認為這是「投誠」，後來還遭台獨聯盟日本本部除名。

1975年，辜寬敏決定回台長住，他在回憶錄提到，當時的想法是「獨立運動的重點問題不是在國際宣傳，而是在台灣島內」。

他返台後經營漁業公司，規模龐大的船隊縱橫中西太平洋，被譽為日不落漁業王國。他的事業成功，除成為參與政治的基礎外，也結合台派知識界創設經營「台灣春秋」、「黑白新聞周刊」、「日本文摘」等雜誌刊物。

圖為2001年10月30日台聯黨在台北大安森林公園舉行立法委員參選人聯合造勢大會，李登輝（前左）與辜寬敏（前右）到場站台。（中央社檔案照片）

2008年辜寬敏（左）參加民主進步黨第12屆黨主席選舉，但輸給蔡英文（中）。圖為兩人2008年出席民進黨「團結為民主」記者會，會前相互禮讓對方入座。（中央社檔案照片）

2008年辜寬敏參加民主進步黨第12屆黨主席選舉，但輸給蔡英文，之後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，以民間力量推動制定新憲法。

辜寬敏曾坦言，在他的理想、事業之外，曾經荒唐過，自己是花花公子；他第一任太太是湖南籍的蔡國儀，現在的太太王美琇，因創辦黑白新聞周刊相識。

辜寬敏生有三子，著名經濟學家辜朝明是長子。

辜寬敏常因爭議言論躍上新聞版面，他曾發表「穿裙子的不適合當三軍統帥」、「民進黨的未來能否交給一位沒有結婚的小姐？」等言論，引發外界質疑大男人沙文主義。

對於兩岸關係，辜寬敏長期倡議「兄弟之邦」主張，認為台灣與中國是兄弟之邦，「本是同根生，相煎何太急」，中國經濟發展順利，當初是靠台灣幫忙，中國應該以哥哥的立場，承認台灣是一個國家，承認是對等的「兄弟之邦」，並幫助台灣加入聯合國。

辜寬敏讓人印象深刻的一幕則是，2016年5月20日，蔡總統就職典禮上，中華民國國歌響起時，觀禮人士紛紛起立，只有辜寬敏淡定地坐在位子上，這一幕也成了他堅持台獨的人生註記，不枉他「台獨教父」的稱號。（編輯：潘羿菁）1120227

總統府資政辜寬敏27日上午辭世，享耆壽97歲。（中央社檔案照片）