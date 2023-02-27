辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國反攻大陸不可行
（中央社記者葉素萍台北27日電）一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都有過招，曾當面力諫小蔣反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名，人生快意恩仇，寫下一部台獨傳奇。
辜寬敏小檔案
出生：1926年10月15日，彰化
學歷：國立台灣大學政治系
經歷：總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人
辜寬敏大事記
- 1926年 出生於台北
- 1937年 父親辜顯榮過世
- 1947年 進入台大政治系，被選為台大學生自治會會長
- 1949年 暑假時前往香港。12月遭台大開除
- 1950年 在日本神戶，開設「中華行」從事貿易。
- 1963年 與台灣青年社開始接觸，認識黃昭堂、許世楷等人
- 1964年 受到彭明敏因發表「台灣人民自救運動宣言」被捕的刺激，決定加入台灣青年會
- 1966年 全美台灣獨立聯盟（UFAI）成立前，赴美14天於11個城市發表演說。7月，美國國務卿魯斯克（Dean Rusk）至日本京都參加美日會談，台灣青年獨立聯盟發起絕食抗議，向美國表達台灣人民獨立的主張
- 1975年 返台定居
- 1989年 創辦「台灣春秋」雜誌
- 1993年 3月接辦「日本文摘」雜誌。10月創辦「黑白新聞周刊」
- 1994年 創立「辜氏漁業」
- 1995年 加入民進黨；刊登第一篇意見廣告，力挺彭明敏參選總統
- 2000年 陳水扁當選總統，辜寬敏出任總統府資政；4月，以台獨聯盟名義在「華盛頓郵報」中刊登廣告，表示台灣在政黨輪替後應該宣布獨立。
- 2002年 再度成為民進黨黨員
- 2004年 在「華盛頓郵報」及「紐約時報」刊登廣告，反對美國的一個中國政策。
- 2007年 推動「台灣加入聯合國運動」，並在華盛頓郵報及紐約時報刊登廣告，呼籲美國幫助台灣加入聯合國
- 2008年 競選民進黨主席，最後蔡英文勝出
- 2009年 辜寬敏、姚嘉文、黃崑虎、黃昭堂、高俊明5位發起人，成立「搶救台灣行動聯盟」，展開全國319鄉鎮公民行動巡迴演講，2年共舉辦200多場演講活動。
- 2010年 成立新台灣國策智庫
- 2013年 捐出一半的財產（1億美元）回饋社會，組織新台灣和平基金會，設立文化、教育、社會等3個委員會從事公益活動，完成父親的遺願，「把錢還給台灣人」。
- 2019年，成立台灣制憲基金會
- 2020年 發動台灣憲政史上首次制憲公投案
- 2021年 號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動
- 2023年2月27日 於台北榮總辭世，享耆壽97歲。
1949年有台大與台灣省立師範學院（現為台灣師範大學）學生共乘腳踏車，被警員攔下，雙方衝突，學生被毆打，之後台大與師大學生包圍警察局；同年4月6日，軍警包圍台大宿舍與師範學院宿舍逮捕。
當時辜寬敏在香港，家人打電話對他說，憲兵到家中搜查要抓他，要求辜寬敏絕對不能回台，辜寬敏後來與第一任妻子蔡國儀結婚，再轉到日本經商。
辜寬敏與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，大力資助台獨運動。
1972年，辜寬敏受邀回台，與時任行政院副院長蔣經國見面。他在回憶錄提到，因為雙方約定秘密會面，他從東京搭飛機經過莫斯科到荷蘭，在阿姆斯特丹過一夜，隔天再到法國巴黎坐飛機到泰國曼谷，再到香港，在香港過一夜才回來。
辜寬敏事後自述，他在蔣經國面前談把身分證的「籍貫」拿掉，減緩外省人與本省人差別問題；談應該要培養台灣的在野黨；談到反攻大陸是痴人說夢，讓蔣經國的臉色很難看。
辜寬敏回日本後，向台獨聯盟成員說明回台灣見蔣經國，但不被接受，認為這是「投誠」，後來還遭台獨聯盟日本本部除名。
1975年，辜寬敏決定回台長住，他在回憶錄提到，當時的想法是「獨立運動的重點問題不是在國際宣傳，而是在台灣島內」。
他返台後經營漁業公司，規模龐大的船隊縱橫中西太平洋，被譽為日不落漁業王國。他的事業成功，除成為參與政治的基礎外，也結合台派知識界創設經營「台灣春秋」、「黑白新聞周刊」、「日本文摘」等雜誌刊物。
2008年辜寬敏參加民主進步黨第12屆黨主席選舉，但輸給蔡英文，之後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，以民間力量推動制定新憲法。
辜寬敏曾坦言，在他的理想、事業之外，曾經荒唐過，自己是花花公子；他第一任太太是湖南籍的蔡國儀，現在的太太王美琇，因創辦黑白新聞周刊相識。
辜寬敏生有三子，著名經濟學家辜朝明是長子。
辜寬敏常因爭議言論躍上新聞版面，他曾發表「穿裙子的不適合當三軍統帥」、「民進黨的未來能否交給一位沒有結婚的小姐？」等言論，引發外界質疑大男人沙文主義。
對於兩岸關係，辜寬敏長期倡議「兄弟之邦」主張，認為台灣與中國是兄弟之邦，「本是同根生，相煎何太急」，中國經濟發展順利，當初是靠台灣幫忙，中國應該以哥哥的立場，承認台灣是一個國家，承認是對等的「兄弟之邦」，並幫助台灣加入聯合國。
辜寬敏讓人印象深刻的一幕則是，2016年5月20日，蔡總統就職典禮上，中華民國國歌響起時，觀禮人士紛紛起立，只有辜寬敏淡定地坐在位子上，這一幕也成了他堅持台獨的人生註記，不枉他「台獨教父」的稱號。（編輯：潘羿菁）1120227
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