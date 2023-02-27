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辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國反攻大陸不可行
首頁 / 政治

辜寬敏辭世 蔡總統：感念他一生守護台灣主體性

2023/2/27 11:30（2/27 12:35 更新）
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總統府資政辜寬敏（左）27日辭世，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼。（中央社檔案照片）
總統府資政辜寬敏（左）27日辭世，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統府資政辜寬敏今天上午於榮總辭世，享耆壽97歲。總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，感念他一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻，願辜寬敏安息，並盼望家屬節哀珍重。

林聿禪指出，辜寬敏是推動台灣本土意識的先驅，不僅曾出版多本雜誌文物，也創建「新台灣國策智庫」及「台灣制憲基金會」，終其一生為台灣打拚，令人感佩。辜寬敏為這塊土地的貢獻和精神，將會永存在台灣人心中。

蔡總統稍後也透過臉書發文指出，辜寬敏終其一生，為民主、自由不懈奮鬥。面對威權的壓迫，始終堅持「對的事情就要去做」、「不做就是零」的原則，守護台灣主體性；在台灣民主化後，辜寬敏更是努力提攜後輩、壯大台灣民主的力量，「也給我許多溫暖的關心及支持」。

蔡總統指出，辜寬敏為台灣這塊土地的貢獻和精神，將會永存在大家心中。她會繼續傳承辜寬敏的理念，為民主、自由的台灣打拚，讓台灣成為更強韌、更好的國家。（編輯：潘羿菁）1120227

#辜寬敏
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