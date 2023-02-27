悼辜寬敏辭世 游錫堃：一生致力台灣主體性建構

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（中央社記者王承中台北27日電）台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏今天辭世。立法院長游錫堃表示，內心充滿了難過與不捨。辜寬敏一生致力於台灣主體性的建構，在推動台灣國家正常化的大道上，他很幸運有辜寬敏的腳步可以跟隨。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏，27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲。游錫堃在臉書發文，聽到辜寬敏離世，內心充滿了難過與不捨。

游錫堃表示，辜寬敏一生致力於台灣主體性的建構，早年出資贊助許多支持台灣主體意識的刊物，後來成立台灣制憲基金會。在推動台灣國家正常化的大道上，他很幸運有辜寬敏的腳步可以跟隨。

游錫堃指出，上一次跟辜寬敏一起出席公開活動是2021年的研討會，有關「聯大2758號決議文」通過50週年。辜寬敏當時對他的鼓勵以及對台灣未來的期待，猶然在耳。

游錫堃說，「我們還有很多未竟之事，需要大家一起努力去實現。辜資政，請您放心，我們會努力的。𧫴此也敬請辜夫人保重自己」。（編輯：趙蔚蘭）1120227