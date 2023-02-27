辜寬敏辭世 柯建銘：燃燒自己點亮台灣民主

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（中央社記者王承中、陳俊華台北27日電）總統府資政辜寬敏今天上午辭世，享耆壽97歲。民進黨立法院黨團總召柯建銘發文悼念說，民主前輩的名字或許會漸漸被遺忘，但所開拓道路與心中守護台灣的理想，燃燒自己所點亮的台灣民主之火，都將長存於世。

柯建銘下午透過臉書發文表示，在228前夕，遽聞一生守護台灣民主，不遺餘力的「台獨鬥士」辜寬敏逝世消息，心中感到無限哀戚；台獨聯盟前主席黃昭堂2011年11月與世長辭，前一銀董事長黃天麟2021年5月辭世，台灣獨立領航者彭明敏教授2022年4月辭世，勇敢與黨國體制對抗的前輩相繼離開。

柯建銘說，在這228前夕，是否該深思，面對當今的台灣社會氛圍、政治局勢，該如何接下前人的棒子，守護他們用盡一生開創的民主成果，「辜寬敏先生，您安息吧。台灣，就交給我們了。」

時代力量發布新聞稿表示，辜寬敏將推動國家正常化運動視為一生志業，更成立台灣制憲基金會，並多次公開呼籲在位總統，應讓台灣進行憲政改革和國家正常化，期盼能制定一部真正符合台灣現狀的新憲法。

時代力量指出，辜寬敏一生走在追求國家正常化的道路上，為推動台灣主權獨立的付出與奉獻，令人感佩。值此哀傷時刻，時代力量將帶著這份精神，持續推動制憲與正名，期盼找回台灣人的國家認同感與歸屬感。

中國民運領袖王丹發文表示，長期看到辜寬敏為台灣這片土地嘔心瀝血，戮力謀略的種種，對於他一生堅持追求自己的理念而不放棄的精神甚為欽佩；但願他的精神，可以傳承下去，成為台灣壯大發展的動力。

日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫發文回憶說，辜寬敏的皮夾內側貼著「做一個堂堂正正的台灣人」大字，並向他說，希望以後所有台灣人，不管身在哪一國，都能夠挺起胸膛告訴別人：「我是一個堂堂正正的台灣人」。

矢板明夫指出，辜寬敏一生推動台灣獨立的運動，是推翻外來政權、台灣人自己當家作主的運動。這場運動在1996年台灣實行總統大選、全民都可以投票的那一刻，在某種意義上，已經完成了；台灣下一代人的任務是捍衛民主化果實，不能讓台灣再次出現外來政權，「辜先生安息」。

台北教育大學名譽教授李筱峰接受中央社記者訪問時說，辜寬敏在日本從事獨立運動時，故總統蔣經國有注意到辜寬敏，當時蔣經國雖然是反台獨，但很重視台獨相關意見，因此特別請辜寬敏回台。

李筱峰指出，後來台獨陣營的人對此不諒解，但是辜寬敏是希望自己可以影響蔣經國，和蔣經國見面是有其用意；辜寬敏跟蔣經國不是絕對的對立，私下兩人還是有一些訊息往來，看得出辜寬敏對台灣有些特殊影響。（編輯：林克倫）1120227