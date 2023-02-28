辜寬敏辭世 薛瑞福：感念他打造正常美台關係熱忱

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（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）前美國國防部印太助理部長薛瑞福今天表示，辜寬敏是台灣民主化精神與毅力象徵，感念他的仁慈、友誼與指引，以及他打造正常、穩定及有建設性美台關係的熱忱。

總統府資政辜寬敏27日上午在台北榮總辭世，享耆壽97歲。華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）共同創辨人、目前擔任主席的薛瑞福（Randall Schriver）今天發布聲明，代表2049計畫研究所對辜寬敏的逝世致上深切哀悼之意。

薛瑞福表示，在台灣民主化進程中，辜寬敏作為台灣精神與毅力的象徵，極其慷慨大方。

薛瑞福還說，感念辜寬敏的仁慈、友誼與指引，以及他打造正常、穩定及有建設性美台關係的熱忱；辜寬敏致力強化美台關係，他的努力為2049計畫研究所工作奠下基礎。

薛瑞福指出，辜寬敏的離開是世人的重大損失，他將受到深切懷念，「我們的思念和祈禱，與辜寬敏的家人、朋友及許多生命曾被他觸動的人同在」。（編輯：陳彥鈞）1120228