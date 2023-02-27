辜寬敏辭世 泉裕泰：日台友情彷彿失去重要指南針

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（中央社記者游凱翔台北27日電）日台交流協會代表泉裕泰今天表示，辜寬敏是讓日台關係成為如今舉世都難以見到的友好情誼的一大助力，得知逝世消息，彷彿在航行中失去另一個重要指南針；祈願辜寬敏在另一個世界裡，也能繼續長久的守護日本與台灣。

總統府資政辜寬敏上午在台北榮總辭世，享耆壽97歲。泉裕泰在日本台灣交流協會臉書粉絲團貼文表示，去年夏天曾聽聞辜寬敏身體狀況不佳，原以為近期可再見到他健康、活躍的身姿，卻不曾想到先迎來訃聞，深感遺憾。

泉裕泰說，在對為台灣奉獻一生的辜寬敏表達敬意之時，也為失去一位對日本十分了解的友人感到悲傷，謹在此致上最深切哀悼。

泉裕泰指出，辜寬敏經歷過日本統治時代的世代，不僅對日本十分熟悉，也和幾年前去世的前總統李登輝一樣，熟知和日本的關係對台灣來說有多麼重要；他也曾和辜寬敏會面，並得知了辜寬敏在日台關係中扮演多麼重要角色。

泉裕泰回憶，1972年夏天，隨著日本和中華人民共和國邦交正常化的可能性上升，當時的田中內閣正著手準備相關事宜。與此同時，對於要如何處理和中華民國的關係，當時內閣也有了在未來仍欲與台灣保持連結的方向與想法。

泉裕泰說，當時日本外務大臣大平正芳曾秘密委託辜寬敏，向台灣方面傳達日本真正想法。那就是，即便和中華民國斷交，也要維持實務上關係；辜寬敏作為密使，向蔣介石之子蔣經國傳達此消息，此事件亦被記錄在辜寬敏自傳。

泉裕泰表示，經歷1972年斷交，日台關係從谷底再出發，辜寬敏為維持日台間實務關係，不停為日台關係奔走，實為讓日台關係成為如今舉世都難以見到的友好情誼的一大助力、大恩人。

泉裕泰提到，得知辜寬敏逝世消息，彷彿在航行中失去另一個重要指南針。日台交流協會會在辜寬敏所構築出的日台關係基礎上，為日台關係未來更加繁盛的發展繼續努力；再次對辜寬敏生前為日台關係的貢獻致上最深謝意，並祈願辜寬敏在另一個世界裡，也能繼續長久的守護日本與台灣。（編輯：林克倫）1120227

辜寬敏（右）去年2月出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（中央社檔案照片）