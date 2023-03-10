辜寬敏長眠故鄉鹿港 台灣制憲基金會：4/23辦追思會

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（中央社記者吳昇鴻台北10日電）總統府資政辜寬敏上月辭世，台灣制憲基金會今天舉行移靈送別儀式，民進黨立委羅致政、前立委姚文智等人到場致意。基金會執行長林宜正表示，辜寬敏將長眠故鄉鹿港，基金會定4月23日在台北舉辦追思會。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。今天從台北陽明山住家先移靈前往大稻埕的辜家老宅，靈車之後行經基金會，再赴辜寬敏所創立的漁業公司後，至台北市立第二殯儀館火化。

辜寬敏靈車下午行經基金會門口時舉行移靈送別儀式，現場包含民間團體和致意民眾等約60人，羅致政、姚文智也前來悼念。

羅致政向中央社記者表示，辜寬敏一生追求台灣制憲，十多年前「台灣社」時期便走遍各鄉鎮，致力喚起台灣人主體意識，十分感佩辜寬敏對台灣的貢獻。

擔任新台灣和平基金會董事的姚文智指出，辜寬敏推動國家正常化的精神令人動容，宛如「台灣紳士的典型」，「是一個堅定、執著、果敢的台灣男子漢」。

移靈送別儀式過程，在場人士除鞠躬向辜寬敏靈車致意，並齊喊口號「辜先的期待，記在阮心內，理想袂失敗，建國為台灣」。

林宜正表示，辜寬敏火化後骨灰先安置台北，日後則長眠故鄉鹿港。為讓社會各界緬懷這位精神領袖，基金會定4月23日在台北舉行追思紀念會，時間地點待定案後再向外界說明。（編輯：林克倫）1120310