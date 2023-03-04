追悼辜寬敏 台灣制憲基金會規劃4月辦大型追思會

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（中央社記者溫貴香台北4日電）台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，原定開放至5日的追思會場將展延至8日。基金會執行長林宜正今天表示，已經積極規劃4月舉行大型追思會。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會設置追思會場開放社會各界前往追思。

林宜正上午受訪表示，基金會接到建議，希望能讓更多人前往基金會追思、悼念，原訂到開放至5日的追思會場將展延至8日，基金會並規劃4月舉行追思會。

林宜正並指出，親民黨主席宋楚瑜日前至基金會致意時，特別談到，辜寬敏當年從日本回台後，曾向當時的行政院副院長蔣經國建議，為讓台灣團結，應該把身分證籍貫欄拿掉，改為出生地，這項建議不久就被落實，這是讓台灣進一步團結的典範，也是不同意識形態及不同政治理念的人共同完成的。

林宜正並回憶起辜寬敏曾與已故日本前首相安倍晉三會面時表示，如果台灣成為中國的一部份，日本就會變成二等國家，安倍當場表示贊成，因此安倍再出任首相後積極推動台日緊密化，並強調台灣有事就是日本有事。

辜寬敏竭盡所能推動台日、台美關係緊密化，林宜正表示，要紀念辜寬敏最好方式就是繼承他的志業繼續奮進。（編輯：郭無患）1120304