更多編輯台推薦新聞：
影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感
科技

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
辜寬敏辭世
新聞專題
辜寬敏辭世3/16
首頁 / 政治

追悼辜寬敏 台灣制憲基金會規劃4月辦大型追思會

2023/3/4 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北4日電）台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，原定開放至5日的追思會場將展延至8日。基金會執行長林宜正今天表示，已經積極規劃4月舉行大型追思會。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會設置追思會場開放社會各界前往追思。

林宜正上午受訪表示，基金會接到建議，希望能讓更多人前往基金會追思、悼念，原訂到開放至5日的追思會場將展延至8日，基金會並規劃4月舉行追思會。

林宜正並指出，親民黨主席宋楚瑜日前至基金會致意時，特別談到，辜寬敏當年從日本回台後，曾向當時的行政院副院長蔣經國建議，為讓台灣團結，應該把身分證籍貫欄拿掉，改為出生地，這項建議不久就被落實，這是讓台灣進一步團結的典範，也是不同意識形態及不同政治理念的人共同完成的。

林宜正並回憶起辜寬敏曾與已故日本前首相安倍晉三會面時表示，如果台灣成為中國的一部份，日本就會變成二等國家，安倍當場表示贊成，因此安倍再出任首相後積極推動台日緊密化，並強調台灣有事就是日本有事。

辜寬敏竭盡所能推動台日、台美關係緊密化，林宜正表示，要紀念辜寬敏最好方式就是繼承他的志業繼續奮進。（編輯：郭無患）1120304

#辜寬敏
#台灣制憲基金會
#林宜正
辜寬敏
悼念辜寬敏 鄭文燦：台灣精神的人格典範辜寬敏辭世 陳菊林佳龍留言追悼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
悼念辜寬敏 鄭文燦：台灣精神的人格典範