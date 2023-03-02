悼念辜寬敏 鄭文燦：台灣精神的人格典範

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（中央社記者陳俊華台北2日電）台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世。前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦等人今天赴基金會表達哀悼之意，鄭文燦也留言「台灣精神的人格典範」悼念辜寬敏。

總統府資政辜寬敏2月27日在台北榮總辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會設置追思會場第二天，包括前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲、勞動部次長李俊俋、海基會董事長李大維、前內政部長徐國勇、前文化部長鄭麗君、李登輝基金會董事長李安妮、民進黨前主席卓榮泰等人到場致意。

鄭文燦留言「台灣精神的人格典範」、徐國勇留言「永懷阿勇最敬愛的、最可愛的歐吉桑」、李俊俋留言「為台灣塑立一個自己的憲法典範」、卓榮泰留言「緬懷辜老，永遠追隨您鮮明的腳步」、李安妮留言「最令人懷念的台灣仕紳，正名制憲就交給我們了」。

台灣制憲基金會指出，3月1日起至3月5日止，每天上午9時至晚間7時，開放社會各界追思辜寬敏精神與理念；悼念地點設置於「台灣制憲基金會大會議室」，地址為台北市中山區松江路266號3樓。（編輯：林興盟）1120302

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。前行政院長蘇貞昌（右）2日下午前往基金會追思會場，獻花悼念致意。中央社記者裴禛攝 112年3月2日

總統府資政辜寬敏2月27日在台北榮總辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會設置追思會場，李登輝基金會董事長李安妮（前）2日上午前往悼念。中央社記者裴禛攝 112年3月2日