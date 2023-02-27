連9年發紅包助鹿港鎮弱勢族群 辜寬敏不忘回饋家鄉

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）總統府資政辜寬敏上午辭世，辜寬敏曾連9年發紅包給鹿港鎮的弱勢族群，金額總計超過5000萬元；辜寬敏曾說，賺的錢都是台灣人借放的，以後要還給台灣人，一心一意回饋家鄉。

辜寬敏出生彰化鹿港鎮，父親辜顯榮在鹿港經商致富，辜家因此成為台灣望族之一，現今的鹿港民俗文物館即為鹿港辜家古厝，辜寬敏及前海基會會長辜振甫小時候就住在古厝。

從2014年開始，辜寬敏連8年回到鹿港鎮，親自發給弱勢族群每戶新台幣5000元紅包，去年辜寬敏人雖未到場，但仍委託鹿港鎮公所代發紅包給弱勢族群，金額總計超過新台幣5000萬元，辜寬敏也提供獎助學金給鹿港技職生，希望幫助弱勢家庭就讀高職、五專的學生，及早學習到一技之長，翻轉人生。

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被問到為何幫助鹿港鎮弱勢族群，辜寬敏曾說，父親交代辜家擁有的一切都是台灣人借放的，有機會要歸還；曾陪辜寬敏一起發放紅包幫助弱勢的前鹿港鎮長黃振彥今天接受媒體聯訪表示，辜寬敏曾說「辜家有錢是取之社會，因此一定要回饋地方」，聽到辜寬敏辭世十分難過。

台灣制憲基金會今天指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏，上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。（編輯：黃世雅）1120227