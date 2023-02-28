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辜寬敏辭世 制憲基金會3/1至3/5開放各界追思

2023/2/28 19:15（2/28 19:31 更新）
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圖為搶救台灣行動聯盟2009年舉辦「台灣建國路系列座談會」，邀請辜寬敏談台灣獨立的發展方向。（中央社檔案照片）
圖為搶救台灣行動聯盟2009年舉辦「台灣建國路系列座談會」，邀請辜寬敏談台灣獨立的發展方向。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北28日電）台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏27日辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會今天指出，3月1日起至3月5日止，每日9時至 晚間7時，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。

台灣制憲基金會晚間發布新聞稿指出，悼念地點將設置於「台灣制憲基金會大會議室」，地址為台北市中山區松江路266號3樓。

台灣制憲基金會說，請前往悼念人士全程配戴口罩，入場也將實施體溫監測、酒精消毒等防疫措施。由於基金會地點位在商務辦公大樓，也請協助維持辦公機構寧靜。因悼念空間因素，懇辭花圈、花籃與輓聯。（編輯：林興盟）1120228

#辜寬敏
#台灣制憲基金會
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