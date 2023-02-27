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辜寬敏辭世 陳其邁：感謝對台灣民主化的貢獻

2023/2/27 13:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天辭世，高雄市長陳其邁透過臉書發文表達哀悼不捨，並感謝辜寬敏對台灣民主化的貢獻，堅定守護台灣、熱愛本土的精神。

陳其邁今天在臉書（Facebook）發文表示，聽聞辜寬敏辭世，心中感到哀悼不捨。97歲的辜老，致力推動台灣民主，並力行公益活動。在艱辛與威權的年代挺身而出，是台灣民主轉型的重要力量之一。

陳其邁說，228前夕，辜老過世的消息，更讓人深感遺憾。感謝辜老對台灣民主化的貢獻。堅定守護台灣、熱愛本土的精神，我們也會永懷於心，秉持前進。

前總統陳水扁也在Line官方帳號發文表示，感念辜寬敏幫他繳交保證金才能出獄；緬懷辜寬敏將新台灣國策智庫無條件交給凱達格蘭基金會使用。辜老已圓滿走完人生花道，台灣制憲之路尚未成功，同志仍須努力。

民進黨高雄市議員陳致中則在臉書發文指出，2010年他首次參選議員前，辜老曾語重心長對他說「有一個很有名、很厲害的爸爸是很大的壓力，我的心情跟你一樣，但你沒有選擇，你只能比別人更努力，不怕困難，勇往直前。」他一直把辜老的勉勵鐫印在心上。

陳致中並表示，辜老在97歲的人生旅途上，對台灣的抱負熱愛、對獨立志業的打拚、對制定新憲法及國家正常化的推動堅持，令人欽佩感動。（編輯：黃世雅）1120227

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