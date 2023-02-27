辜寬敏辭世 賴清德哀悼：台灣民主交給我們繼續守護

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統府資政辜寬敏今天辭世，享耆壽97歲。副總統賴清德今天說，這是國家的損失，也請家屬節哀保重；他並說，「請辜老安息，台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮」。

賴副總統今天透過臉書表示，今早聽聞辜寬敏離世，感到哀悼與不捨，這是國家的損失，也請家屬節哀保重。

他說，台灣是辜寬敏一生的牽掛，除了為政治理念奮鬥之外，只要對台灣好的事，辜寬敏都願意奉獻心力。辜寬敏在故鄉鹿港設立「緊急救助專戶」，推動各種社會救助，並且每年回家鄉慰問清寒家庭。去年更是把鹿港一筆土地捐贈給台電，作為再生能源的案場。這是辜寬敏在大家熟悉的政治之外，另一種疼惜台灣的方式。

他指出，想起辜寬敏一生為台灣奉獻，以及對政壇晚輩的照顧，心中萬分不捨。「請辜老安息，台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮。」

另外，民進黨發布新聞稿指出，對於辜寬敏辭世表達最深哀悼與不捨。民進黨說，辜寬敏的貢獻和精神，會常存在台灣人心中。民進黨主席賴清德也將安排前往弔唁。

民進黨說，辜寬敏是資深黨員，為黨奉獻心力，一起為台灣奮鬥。辜寬敏一生對台灣主權的推動不遺餘力，甚至為對抗威權流亡海外。辜寬敏回台後更創辦刊物、成立智庫宣揚台灣意識，不僅勇於對政府提出針貶，對台灣民主化的進程更是貢獻良多。辜寬敏一生堅持台灣精神的貢獻會永存台灣人心中。（編輯：潘羿菁）1120227