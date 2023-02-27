陳建仁：向辜寬敏長期捍衛台灣主權表達敬意

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（中央社記者陳俊華台北27日電）總統府資政辜寬敏今天上午辭世。行政院長陳建仁表示，要向辜寬敏長期以來為捍衛台灣主權、推動台灣本土化、民主化的貢獻，表達敬意；「他的精神與風骨，也必能常存人心」。

台灣制憲基金會今天指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲。有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。

陳建仁在臉書發文表示，今早聽聞辜寬敏逝世，除向辜寬敏的家人表達哀悼之意，更要向辜寬敏長期以來為捍衛台灣主權、推動台灣本土化、民主化的貢獻，表達敬意。

陳建仁說，辜寬敏與他的父親同為「台北高等學校」的校友，因為這層關係，過去與辜老先生多有互動，辜寬敏生前對於他們這些後輩多有勉勵，希望身為台灣的一分子，都能秉持民主自由精神，奉獻給國家社會。陳建仁表示，「願辜老先生能永遠安息，而他的精神與風骨，也必能常存人心！」

總統府秘書長林佳龍也透過臉書表示，這幾年所敬重的前輩，包含史明歐吉桑、前總統李登輝、資政彭明敏相繼辭世，時代巨人的殞落，未竟之事的叮囑，壯志雖未酬，但他們一生為台灣邁向正常國家開疆闢土，點亮前路，至死方休的精神，令人尊敬，鞭策大家接力完成。

林佳龍說，辜老及諸位前輩的一生不是只為自己而活，而是為台灣集體的尊嚴與福祉而活，辜寬敏穿著白色西裝，頂著白髮，蓄著性格的鬍鬚，穿梭於台派大小場合的身影，如今已無法再見；感謝辜寬敏一生奉獻台灣，如今化作春泥更護花，願他在另一個國度，永遠守護共同的國度、台灣。（編輯：黃國倫）1120227